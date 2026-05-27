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Royal London Asset Management amplia la relazione con SS&C per gestire nuovi fondi australiani

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato che Royal London Asset Management, importante società britannica di gestione di fondi, ha esteso la sua relazione con SS&C. SS&C Global Investor & Distribution Solutions fornirà l'amministrazione di fondi e servizi di registrazione delle unità per la sua nuova gamma di fondi attivi australiani, tra cui:

  • Royal London Global Equity Diversified Fund (Fondo azionario globale diversificato)
  • Royal London Global Equity Enhanced Fund (Fondo con partecipazione azionaria)
  • Royal London Global Equity Select Fund (Fondo azionario globale selezionato)
  • Royal London Short Duration Global High Yield Bond Fund (Fondo obbligazionario globale ad alto rendimento a breve durata)

RLAM appartiene a Royal London, la più grande compagnia britannica di assicurazioni vita, previdenza e investimenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Tel: +1-816-642-0915 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | Relazioni con gli investitori, SS&C Technologies
Tel: +1-212-367-4705 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

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