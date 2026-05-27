Royal London Asset Management amplia la relazione con SS&C per gestire nuovi fondi australiani

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato che Royal London Asset Management, importante società britannica di gestione di fondi, ha esteso la sua relazione con SS&C. SS&C Global Investor & Distribution Solutions fornirà l'amministrazione di fondi e servizi di registrazione delle unità per la sua nuova gamma di fondi attivi australiani, tra cui:

Royal London Global Equity Diversified Fund (Fondo azionario globale diversificato)

Royal London Global Equity Enhanced Fund (Fondo con partecipazione azionaria)

Royal London Global Equity Select Fund (Fondo azionario globale selezionato)

Royal London Short Duration Global High Yield Bond Fund (Fondo obbligazionario globale ad alto rendimento a breve durata)

RLAM appartiene a Royal London, la più grande compagnia britannica di assicurazioni vita, previdenza e investimenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.