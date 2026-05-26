Quectel étend sa présence dans la région EMEA grâce à un accord de distribution avec Future Electronics

BELGRADE, Serbie--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO de bout en bout, a annoncé aujourd’hui le renforcement de son partenariat de distribution avec Future Electronics pour proposer l’ensemble de ses produits et services aux clients de la région EMEA.

Dans le cadre de cet accord, Future Electronics proposera l’ensemble de la gamme IdO de Quectel à ses clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en mettant particulièrement l’accent sur les solutions non cellulaires, telles que les antennes, le GNSS, le Wi-Fi, le Bluetooth et les modules intelligents.

Cette collaboration marque une étape importante dans le renforcement de la présence de Quectel dans la région EMEA. L’entreprise va pouvoir en effet s’appuyer sur l’infrastructure régionale, l’expertise technique solide et les relations clients bien établies de Future Electronics pour accélérer sa croissance et son innovation.

« La forte implantation de Future Electronics et sa capacité à stimuler la demande en font un partenaire idéal pour étendre notre présence dans la région EMEA », a déclaré Natasha Barrios, vice-présidente principale pour la région EMEA chez Quectel Wireless Solutions. « En unissant nos forces, nous allons pouvoir assurer une adoption plus rapide de l’ensemble de notre gamme mondiale de solutions IdO de bout en bout dans divers secteurs. »

Maintenant que l’intégralité du portefeuille de Quectel est disponible auprès de Future Electronics, les clients issus d’un large éventail de secteurs, tels que l’industrie, la domotique et les villes intelligentes ou encore la santé, peuvent désormais bénéficier d’un écosystème IdO complet de bout en bout. Cette offre, qui comprend des modules, des antennes, des solutions GNSS, une assistance à la conception, une certification et une vaste gamme de services à valeur ajoutée, est conçue pour accélérer le développement et réduire les délais de mise sur le marché.

« Future Electronics continue d’investir dans des partenariats stratégiques qui apportent une réelle valeur ajoutée à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement électronique », a déclaré Matthew Rotholz, vice-président de Future Electronics. « Notre collaboration avec Quectel dans la région EMEA, qui vient compléter celle que nous entretenons avec nos principaux fournisseurs de semi-conducteurs, nous permet d’accompagner nos clients grâce à notre expertise technique et à un approvisionnement fiable. »

Le partenariat élargi prend effet immédiatement et les produits et services de Quectel sont désormais disponibles via le réseau de distribution EMEA et les plateformes numériques de Future Electronics.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l’innovation IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO de bout en bout, soutenu par un support et des services exceptionnels.

Avec plus de 5 800 collaborateurs à travers le monde, Quectel est un leader dans la fourniture de solutions IdO de bout en bout. L'entreprise propose des modules cellulaires, GNSS, satellite, Wi-Fi et Bluetooth, des antennes haute performance, des services à valeur ajoutée, ainsi que des offres clés en main complètes incluant les services ODM et l'intégration de systèmes.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d’un service d’assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l’avancement de l’IdO et à la construction d’un monde plus intelligent.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.quectel.com ou LinkedIn.

À propos de Future Electronics :

Future Electronics est un leader mondial du secteur des composants électroniques. Grâce à son service client primé, à ses programmes complets de chaîne d’approvisionnement mondiale et à son expertise de pointe en matière de conception technique, l’entreprise s’impose comme le partenaire stratégique de choix pour ses clients du monde entier.

Filiale du groupe WT Microelectronics, Future Electronics a son siège social à Montréal, au Canada, et possède 159 bureaux dans 44 pays. Grâce à son implantation mondiale, elle est en mesure de proposer un service exceptionnel et des solutions efficaces pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise est entièrement intégrée et s’appuie sur une infrastructure informatique unique qui offre une visibilité en temps réel sur les stocks, et garantit l’homogénéité des capacités opérationnelles, commerciales et marketing à l’échelle mondiale.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.FutureElectronics.com.

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