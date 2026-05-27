Royal London Asset Management amplia a relação com a SS&C para atender a novos fundos australianos

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a Royal London Asset Management, empresa inglesa líder em gestão de fundos, ampliou sua relação com a SS&C. A unidade de Soluções Globais de Distribuição e Investidores da SS&C fornecerá serviços de administração de fundos e registro de unidades para a sua nova linha de fundos australianos ativos, incluindo:

Fundo global diversificado de ações da Royal London

Fundo global aprimorado de ações da Royal London

Fundo global seleto de ações da Royal London

Fundo global de títulos de alto rendimento de curta duração da Royal London

A RLAM faz parte da Royal London, a maior empresa mútua de seguro de vida, pensões e investimentos do Reino Unido. A SS&C administra aproximadamente £72 bilhões de ativos sob gestão na sua linha de fundos no Reino Unido.

A Equity Trustees atuará como a entidade responsável pelos novos fundos da RLAM, que foram lançados com cerca de AUD $1 bilhão em ativos sob gestão. Os fundos de investimento são estruturados como fundos alimentadores, fornecendo aos investidores exposição indireta para a linha de fundos de Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (OICVM) domiciliados em Dublin da RLAM.

A SS&C fornecerá seu conjunto completo de serviços de administração de fundos aos fundos, incluindo contabilidade, precificação unitária, agência de transferência, avaliação e relatórios fiscais e financeiros.

"Estamos muito felizes por expandir nossa parceria com a SS&C a fim de abranger nossa nova gama de fundos australianos", afirmou Ed Venner, diretor de clientes da Royal London Asset Management. "Estamos em parceria com a SS&C há três anos no Reino Unido, com resultados positivos. A escala global da firma e sua presença crescente no mercado australiano fizeram da SS&C uma escolha natural para dar suporte aos nossos novos fundos australianos. A expertise da SS&C simplificou o processo de lançamento de fundos de investimento para a nossa equipe, nos permitindo focar na construção de relações diretas com investidores e assessores australianos".

"Temos o prazer de aprofundar nossa relação de longa data com a Royal London Asset Management à medida que eles continuam desenvolvendo seu modelo de distribuição no crescente mercado australiano", afirmou Nick Wright, chefe global da SS&C Global Investor & Distribution Solutions. "A SS&C investe tempo e recursos significativos na expansão da nossa equipe local e nas soluções para melhor atender aos gestores de fundos na região. Estamos honrados com o fato de que a RLAM nos confiou a missão de dar suporte à sua nova gama de fundos australianos e estamos na expectativa de continuar trabalhando com a sua equipe".

O anúncio segue uma onda de crescimento recente da SS&C na Austrália, incluindo a conquista de vários clientes e renovações em previdência complementar e gestão de patrimônio. Para apoiar o crescimento nos negócios na região APAC, a firma recentemente contratou Chrys Wickremeratne para atuar como chefe regional de contabilidade de fundos. Wickremeratne contribui com 25 anos de experiência em serviços financeiros australianos e, mais recentemente, foi chefe de serviços de fundos para a Austrália e Nova Zelândia no HSBC.

Sobre a Royal London Asset Management

A Royal London Asset Management é parte integrante de uma mutualidade de propriedade dos clientes, a Royal London, e é livre de demandas de acionistas a curto prazo.

Com a administração de £199 bilhões* em nome de uma ampla linha de clientes, a Royal London Asset Management está comprometida com a excelência ativa em investimentos e investir de forma responsável. Trabalha em estreita parceria com os clientes, fornecendo uma variedade de soluções de investimentos para ajudar os investidores a navegar pelas condições complexas do mercado e bater as suas metas financeiras.

*Em 31 de dezembro de 2025

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma provedora global de serviços e softwares para os setores de serviços financeiros e saúde. Fundada em 1986, a empresa tem sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em diversas partes do mundo. Mais de 23 mil organizações desses setores — desde grandes corporações até empresas de pequeno e médio porte — confiam na SS&C por sua experiência, capacidade de escala e tecnologia.

Fonte: SS&C

Mais informações sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

Siga a SS&C no X, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.