Mevion Medical Systems與譚英綜合醫院合作，將先進的質子治療引進越南

麻薩諸塞州利特爾頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mevion Medical Systems已簽署一份最終採購協議，將向越南譚英綜合醫院(Tam Anh General Hospital)提供MEVION S250-FIT Proton Therapy System™（質子治療系統）。這將是越南的首台質子治療系統。此次簽約也反映出癌症治療領域的整體發展趨勢：質子治療的部署正變得更加切實可行，使更多醫院能夠將先進的治療手段帶到需要它的病患身邊。MEVION S250-FIT™和MEVION S250i Proton Therapy System®近期均已獲得越南的監管核准，代表向臨床應用邁出了重要一步。

在譚英綜合醫院引進質子治療代表東南亞癌症治療的轉折點，這一合作由Mevion在越南的經銷商TD Tech Company協助推進。透過建立這種本土化治療能力，越南加入了越來越多致力於擴大先進質子治療可及性的國家行列，確保越南病患在國內即可接受世界一流的治療。譚英綜合醫院的MEVION S250-FIT系統最早可望於2027年底運行，屆時譚英醫院位於越南最現代化城區之一富美興(Phu My Hung)的新院區將落成啟用。

質子治療被廣泛認為是當今最先進的放射治療方法之一。與傳統的傳統光子（X射線）放射治療不同，質子束可以精準地將其大部分能量直接釋放於腫瘤內部，同時最大程度地減少靶區之外的出射劑量(exit dose)。這種極高的精準度減少了健康組織受到的輻射照射，並且在特定的臨床情景下有助於減輕與治療相關的副作用，尤其適用於複雜腫瘤和兒童癌症。

MEVION S250-FIT™：讓質子治療成為現實

此次合作的基石是MEVION S250-FIT，這是一項突破性技術，旨在讓質子治療成為全球醫院切實可行的治療方案。從歷史上看，質子治療需要龐大的多層設施以及長達十年的規劃週期。FIT™平台改變了這一模式，使先進的治療方案能夠以前所未見的簡便性進行部署：

適配防輻射機房的設計： 這是唯一一款獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准、設計用於安裝在現有標準放射治療機房內的質子系統。

這是唯一一款獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准、設計用於安裝在現有標準放射治療機房內的質子系統。 快速部署： 透過消除對大規模新建工程的需求，FIT使醫院能夠以遠快於傳統系統的速度開始收治病患。

透過消除對大規模新建工程的需求，FIT使醫院能夠以遠快於傳統系統的速度開始收治病患。 操作簡便性： FIT系統可利用AI驅動的治療計畫和整合式的診斷級CT影像，直接融入傳統的腫瘤學工作流程中。

FIT系統可利用AI驅動的治療計畫和整合式的診斷級CT影像，直接融入傳統的腫瘤學工作流程中。 直立式病患定位： 此次安裝將配備來自Leo Cancer Care的直立式病患定位系統，為病患體位固定提供更高的靈活性，並為接受坐姿治療的病患帶來更舒適的體驗。

此次安裝將配備來自Leo Cancer Care的直立式病患定位系統，為病患體位固定提供更高的靈活性，並為接受坐姿治療的病患帶來更舒適的體驗。 尖端的治療規劃：由RaySearch Laboratories提供支援的RayStation®*治療規劃系統具有多標準最佳化、HYPERSCAN®和DirectARC™規劃功能，以及專為先進質子治療訂製的高精確度劑量計算引擎。

領導層願景

Mevion Medical Systems執行長兼總裁Tina Yu博士表示：「我們與譚英綜合醫院的合作是Mevion實現『讓全球病患都能享受到最先進癌症治療』這一使命的重要一步。透過將MEVION S250-FIT整合到其腫瘤學計畫中，譚英醫院正在展示如何讓一流的醫療系統順暢採用下一代小巧型質子治療系統，從而在病患居住地交付精準、挽救生命的治療。」

譚英綜合醫院集團董事長Ngo Chi Dung先生表示：「身為越南在臨床卓越、先進的專科技術以及全面服務方面首屈一指的綜合醫院系統之一，譚英醫院始終在引進世界一流尖端醫療技術和裝置方面走在前列。採購下一代MEVION S250-FIT™質子治療系統是一個重要的里程碑，不僅對譚英綜合醫院集團而言意義重大，更代表著越南在癌症治療領域取得並有效部署全球最先進醫療技術方面所邁出的關鍵一步。此次採購再次印證了譚英醫院的策略願景，即在通用醫療尤其是腫瘤學領域進行大規模、全方位的投資，以符合國際品質、臨床療效和病患安全標準的服務，造福數百萬越南民眾以及國際病患。」

關於Mevion Medical Systems

Mevion Medical Systems是用於癌症治療的小巧型質子治療系統的領導廠商。Mevion致力於推進全球質子治療的設計與可及性，率先開發了單室平台，並持續推動質子治療的科學與應用發展。自2013年以來，Mevion的小巧型質子治療單室系統已被多家頂尖癌症中心用於治療病患。Mevion的系列產品（包括旗艦產品MEVION S250i®和配備HYPERSCAN®筆形束掃描技術的MEVION S250-FIT™）代表全球最精簡的質子治療系統，消除了體積、複雜性和成本方面的障礙。Mevion總部位於麻薩諸塞州利特爾頓，在歐洲和亞洲設有分支機構。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mevion.com。

關於譚英綜合醫院集團

譚英綜合醫院集團是一個高科技醫院系統，提供符合國際標準的先進診斷與治療、專科照護以及培訓與科研。經過十年的發展，譚英綜合醫院集團已成為越南首屈一指的現代化私立醫療系統之一。該系統目前在河內和胡志明市營運五家機構，每年服務超過200萬人次的病患，其中包括數萬名國際病患。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://tamanhhospital.vn。

關於TD Tech Company

Toan Dien Medical Technology Company Limited (TD Tech Company)是越南的一家醫療器材經銷商，在放射腫瘤學領域擁有二十多年的豐富經驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://xatri.vn。

*RaySearch產品在某些市場尚需獲得監管核准。

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