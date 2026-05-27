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Royal London Asset Management扩大与SS&C的合作关系，为新设立的澳大利亚基金提供服务

温莎市，康涅狄格州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc.（Nasdaq：SSNC）今日宣布，英国领先的基金管理公司Royal London Asset Management已延长与SS&C的合作关系。SS&C全球投资者与分销解决方案事业部将为该公司新推出的澳大利亚主动型基金系列提供基金行政管理及份额登记服务，包括：

  • Royal London全球股票多元化基金
  • Royal London全球股票增强型基金
  • Royal London全球精选股票基金
  • Royal London短期全球高收益债券基金

RLAM隶属于英国最大的互助人寿、养老金及投资公司Royal London。SS&C在其英国基金系列中管理的资产规模约为720亿英镑。

Equity Trustees将担任RLAM新基金的受托人，这些基金在推出时管理资产规模约为10亿澳元。这些单位信托采用连接基金结构，使投资者能够间接投资于RLAM旗下一系列注册地位于都柏林的“可转让证券集体投资计划”（UCITS）基金。

SS&C将为这些基金提供全套基金行政管理服务，包括基金会计、份额定价、过户代理、估值以及税务/财务报告。

Royal London Asset Management首席客户官Ed Venner表示，“我们非常高兴能与SS&C扩大合作范围，将我们新推出的澳大利亚基金系列纳入合作范畴。过去三年我们在英国与SS&C的合作成效显著。该公司的全球规模及其在澳大利亚市场日益增强的影响力，使SS&C成为服务我们新推出的澳大利亚基金的自然之选。SS&C的专业能力简化了我们团队的单位信托基金发行流程，让我们能够专注于与澳大利亚投资者及顾问建立直接关系。”

SS&C全球投资者与分销解决方案事业部全球负责人Nick Wright表示，”随着Royal London Asset Management在不断发展的澳大利亚市场持续拓展分销模式，我们很高兴能其深化长期合作关系。SS&C投入了大量时间和资源来扩充我们的本地团队并丰富服务产品，以更好地服务于该地区的基金管理人。我们很荣幸能获得RLAM的信任，为其新推出的澳大利亚基金系列提供支持，并期待与他们的团队继续合作。”

此次公告发布之际，SS&C在澳大利亚业务近期呈现强劲增长势头，包括在养老金和财富管理领域成功赢得多个新客户并续签了多项合同。为支持亚太地区业务的增长，该公司近期聘请了Chrys Wickremeratne担任基金会计部区域主管。Wickremeratne拥有25年澳大利亚金融服务行业从业经验，此前曾担任HSBC澳大利亚和新西兰基金服务主管。

关于Royal London Asset Management

Royal London Asset Management是客户持股的互助保险公司Royal London的重要组成部分，不受短期股东要求的束缚。

Royal London Asset Management代表各类客户管理着1990亿英镑*的资产，致力于在主动投资领域追求卓越，并践行负责任投资。公司与客户保持紧密合作，提供全方位的投资解决方案，帮助投资者应对复杂的市场环境，实现其财务目标。

*截至2025年12月31日

关于SS&C Technologies

SS&C是全球领先的金融服务和医疗健康行业服务及软件供应商。公司成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎市，业务网络遍布全球。从跨国巨擘到中小型公司，超过2.3万家金融服务与医疗健康机构依托SS&C的专业经验、规模优势与技术实力实现发展。

来源：SS&C

如需了解更多关于SS&C (Nasdaq: SSNC)的信息，请访问 www.ssctech.com

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免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Brian Schell | SS&C Technologies首席财务官
电话：+1-816-642-0915 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | SS&C Technologies投资者关系负责人
电话：+1-212-367-4705 | 电子邮件：InvestorRelations@sscinc.com

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Breanna Taylor
Prosek Partners
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