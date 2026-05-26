Oticon Medical stellt Ponto™ Instant vor und erweitert das Angebot an nicht-chirurgischen Lösungen mit Instant HearBand und Instant SoundConnector

GÖTEBORG, Schweden--(BUSINESS WIRE)--Oticon Medical gibt heute die Einführung seines neuen Portfolios an nicht-chirurgischen Lösungen, Ponto Instant, bekannt, das den Zugang zu Hörgeräten mit Knochenleitung erweitern und Anwendern sowie Hörakustikern mehr Auswahl bieten soll.

Das Ponto-Instant-Portfolio umfasst Softband 5, die bewährte und vertrauenswürdige nicht-chirurgische Lösung von Oticon Medical, und wird nun durch die Einführung von Instant HearBand und Instant SoundConnector erweitert, wodurch das Angebot an tragbaren Lösungen für Kinder und Erwachsene, die eine nicht-chirurgische Lösung bevorzugen, weiter gestärkt wird.

Instant HearBand: eine diskrete neue tragbare Alternative

Als Teil des neuen Portfolios wird Instant HearBand als diskrete, elegante und leichte, hinter dem Kopf zu tragende Lösung vorgestellt. Entwickelt als Alternative zu Softband 5, erweitert es das nicht-chirurgische Angebot von Oticon Medical und bietet Anwendern und Hörakustikern mehr Auswahl. Es ist für Kinder und Erwachsene gedacht, die eine diskrete, nicht-chirurgische Lösung bevorzugen, die sich leichter in den Alltag integrieren lässt.

Instant HearBand ist in den Größen Small, Medium und Large erhältlich und wird mit schwarzen Ohrbügeln und Frontspitzen geliefert, die für Komfort und sicheren Halt sorgen. Die Ohrbügel und Frontkappen können durch fünf weitere Farben ersetzt werden, um eine individuellere Passform und Stilvorlieben zu ermöglichen und gleichzeitig ein breiteres Spektrum an Nutzern anzusprechen.

Instant SoundConnector: eine alternative Kopfbedeckungsoption

Zum Portfolio gehört auch der Instant SoundConnector, ein kleines Zubehörteil, das an einer Mütze oder einer anderen Kopfbedeckung befestigt wird, um den Soundprozessor an Ort und Stelle zu halten. Er bietet eine zusätzliche nicht-chirurgische Trageoption für bestimmte Anlässe und individuelle Stilvorlieben. Indem der Instant SoundConnector es Nutzern ermöglicht, ihren Soundprozessor mit ihrer Lieblingsmütze oder -kopfbedeckung zu tragen, sorgt er für mehr Vielseitigkeit beim Trageerlebnis und unterstützt eine größere persönliche Auswahl.

Für das beste nicht-chirurgische Erlebnis ohne Implantation sind Softband 5 oder Instant HearBand die empfohlenen Optionen. Beide können mit Ponto 5 Mini oder Ponto 5 SuperPower ausgestattet werden, wobei Ponto 5 SuperPower (65 dB) besonders während der Testphase wertvoll ist, da die zusätzliche Leistung dabei hilft, die Hautdämpfung zu überwinden und ein Erlebnis zu bieten, das dem eines implantierten Geräts näherkommt. Der Instant SoundConnector stärkt somit das Portfolio, indem er eine ergänzende Option für Nutzer bietet, die nach einer weiteren Möglichkeit suchen, ihren Soundprozessor zu tragen.

Unterstützung der Wahlmöglichkeiten auf dem gesamten Weg zum besseren Hören

Mit der Einführung von Ponto Instant setzt Oticon Medical sein Engagement fort, ein komplettes Portfolio an Knochenleitungs-Hörlösungen anzubieten, das Nutzer auf ihrem gesamten Weg zum besseren Hören unterstützt – von nicht-chirurgischen Wearables bis hin zu implantierten Lösungen.

„Ponto Instant vereint nicht-chirurgische Lösungen, die Nutzern und Hörakustikern eine größere Auswahl für unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben bieten“, sagte René Govaerts, President & General Manager bei Oticon Medical. „Mit Instant HearBand und Instant SoundConnector bauen wir unser Portfolio weiter aus, das individuellere Trageoptionen ermöglicht.“

Ponto Instant markiert einen weiteren Schritt in Oticon Medicals Bestreben, Nutzer und Hörakustiker mit flexiblen Lösungen zu unterstützen, die Komfort, Diskretion und Alltagstauglichkeit vereinen. Die Verfügbarkeit von Instant HearBand und Instant SoundConnector unterliegt der behördlichen Zulassung in den jeweiligen Märkten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.oticonmedical.com/pontoinstant

Über Oticon Medical

Oticon Medical ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich implantierbarer Hörlösungen, das sich dafür einsetzt, Menschen in jeder Lebensphase die Kraft des Klangs näherzubringen. Seit mehr als einem Jahrzehnt machen wir knochenverankerte Hörsysteme zugänglicher, indem wir die Behandlung für Ärzte, Audiologen und Patienten gleichermaßen vereinfachen.

Wir sind davon überzeugt, dass Patienten und Hörakustiker jederzeit während des gesamten Behandlungsverlaufs die bestmögliche Lösung wählen können sollten. Wir nennen dies „Freedom of Choice“ (Wahlfreiheit) und dies war für Oticon Medical schon immer von größter Bedeutung. Aus diesem Grund sind unsere Lösungen so konzipiert, dass sie wann immer möglich kompatibel sind. Daher ist ein Implantat von Oticon Medical ein echter Beweis für unseren unerschütterlichen lebenslangen Support.

Wir arbeiten eng mit Fachleuten zusammen, um sicherzustellen, dass jede von uns entwickelte Lösung auf die Bedürfnisse unserer Nutzer zugeschnitten ist. Wir setzen uns mit großer Leidenschaft dafür ein, innovative Lösungen und Unterstützung anzubieten, die die Lebensqualität verbessern und Menschen helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen – jetzt und in Zukunft.

Denn wir wissen, wie wichtig Töne sind.

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