Oticon Medical lance Ponto™ Instant, élargissant ainsi son offre de solutions non chirurgicales avec Instant HearBand et Instant SoundConnector

GÖTEBORG, Suède--(BUSINESS WIRE)--Oticon Medical annonce aujourd’hui sa nouvelle gamme de solutions non chirurgicales, Ponto Instant, conçue pour élargir l’accès à l’audition par conduction osseuse et offrir davantage de choix aux utilisateurs et aux audioprothésistes.

La gamme Ponto Instant comprend Softband 5, la solution non chirurgicale éprouvée et reconnue d’Oticon Medical, et s’enrichit désormais avec le lancement d’Instant HearBand et d’Instant SoundConnector, renforçant ainsi son offre de solutions portables pour les enfants et les adultes qui préfèrent une solution non chirurgicale.

Instant HearBand : une nouvelle alternative portable et discrète

Dans le cadre de cette nouvelle gamme, Instant HearBand est présenté comme une solution portable discrète, élégante et légère, à porter derrière la tête. Conçu comme une alternative au Softband 5, il élargit l’offre non chirurgicale d’Oticon Medical et offre davantage de choix aux utilisateurs et aux audioprothésistes. Il est destiné aux enfants et aux adultes qui préfèrent une solution discrète et non chirurgicale s’intégrant plus facilement dans la vie quotidienne.

Disponible en tailles Small, Medium et Large, l’Instant HearBand est livré avec des crochets d’oreille et des embouts avant noirs conçus pour assurer confort et maintien sûr. Les crochets auriculaires et les embouts avant peuvent être remplacés par cinq couleurs supplémentaires afin de permettre un ajustement plus personnalisé et de répondre aux préférences de style, tout en s’adaptant à un plus large éventail d’utilisateurs.

Instant SoundConnector : une option alternative de fixation sur un chapeau

La gamme comprend également Instant SoundConnector, un petit accessoire qui se fixe sur une casquette ou tout autre chapeau pour maintenir le processeur sonore en place. Il offre une option de port non chirurgicale supplémentaire pour des occasions spécifiques et des préférences de style individuelles. En permettant aux utilisateurs de porter leur processeur de son avec leur casquette ou leur chapeau préféré, l’Instant SoundConnector ajoute de la polyvalence à l’expérience de port et favorise un choix plus personnel.

Pour une expérience non chirurgicale optimale sans recourir à une implantation, le Softband 5 ou l’Instant HearBand sont les options recommandées. Les deux peuvent être équipés du Ponto 5 Mini ou du Ponto 5 SuperPower, le Ponto 5 SuperPower (65 dB) étant particulièrement utile lors des essais, où une puissance supplémentaire aide à surmonter l’atténuation cutanée et offre une expérience plus proche de celle d’un appareil implanté. L’Instant SoundConnector renforce donc la gamme en ajoutant une option complémentaire pour les utilisateurs qui souhaitent une autre façon de porter leur processeur sonore.

Accompagner le choix tout au long du parcours auditif

Avec le lancement de Ponto Instant, Oticon Medical poursuit son engagement à fournir une gamme complète de solutions auditives à conduction osseuse qui accompagnent les utilisateurs tout au long de leur parcours auditif, des appareils portables non chirurgicaux aux solutions implantées.

« Ponto Instant rassemble des solutions non chirurgicales qui offrent aux utilisateurs et aux audioprothésistes un choix plus large pour répondre à différents besoins et préférences », déclare René Govaerts, président et directeur général d’Oticon Medical. « Avec Instant HearBand et Instant SoundConnector, nous continuons à développer une gamme qui offre davantage d’options de port personnalisées. »

Ponto Instant marque une nouvelle étape dans l’ambition d’Oticon Medical d’accompagner les utilisateurs et les audioprothésistes avec des solutions flexibles alliant confort, discrétion et facilité d’utilisation au quotidien. La disponibilité d’Instant HearBand et d’Instant SoundConnector est soumise à l’approbation des autorités réglementaires sur les marchés concernés.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oticonmedical.com/pontoinstant

À propos d’Oticon Medical

Oticon Medical est une entreprise mondiale spécialisée dans les solutions auditives implantables, qui se consacre à offrir la puissance du son aux personnes à chaque étape de leur vie. Depuis plus d’une décennie, nous rendons les systèmes auditifs à ancrage osseux plus accessibles en simplifiant le traitement pour les médecins, les audiologistes et les patients.

Nous pensons que les patients et les professionnels de l’audition doivent pouvoir choisir la meilleure solution possible à tout moment du parcours du patient. Nous appelons cela la « liberté de choix », et cela a toujours été une priorité absolue pour Oticon Medical. C’est la raison pour laquelle nos solutions sont conçues pour être compatibles dans la mesure du possible. Ainsi, un implant Oticon Medical témoigne véritablement de notre soutien indéfectible tout au long de la vie.

Nous travaillons en collaboration avec les professionnels pour nous assurer que chaque solution que nous créons est conçue en tenant compte des besoins de nos utilisateurs. Nous sommes animés par une passion profonde pour fournir des solutions innovantes et un soutien qui améliorent la qualité de vie et aident les gens à vivre pleinement leur vie, aujourd’hui comme demain.

Car nous savons à quel point le son est important.

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