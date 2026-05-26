LTM bevordert modernisering van IT-infrastructuur en app-support aangedreven door AI voor SSP Group, een bedrijf gevestigd in de UK

LONDEN & MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de Business Creativity-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, heeft een strategisch partnerschap gesloten met SSP Group, een toonaangevende exploitant van eet- en drinkgelegenheden in reislocaties over de hele wereld. In het kader van dit partnerschap aangestuurd door AI zal LTM aan SSP Group gemoderniseerde end-to-end IT-infrastructuurondersteuning en verbeterde app-onderhoudsservices bieden.

Binnen dit engagement zal LTM zijn geavanceerde AI-capaciteiten inzetten, waaronder zijn BlueVerseTM-ecosysteem, om SSP te helpen operationele risico's te beheren, infrastructuur- en app-complexiteiten te vereenvoudigen en bedrijfsefficiëntie en soepelheid te bevorderen. Verder zal de samenwerking de aandacht richten op het mogelijk maken van beslissingname gebaseerd op gegevens, het versnellen van innovatie via automatisering, het leveren van schaalbare oplossingen die de klantervaring verbeteren en het bevorderen van kostenoptimalisatie via AI-automatisering en vereenvoudiging.

