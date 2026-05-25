SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A InterSystems, fornecedora líder de soluções de última geração para as transformações digitais corporativas, anuncia sua nova parceria estratégica com a Infinity Hub, plataforma especializada em soluções para a jornada do paciente. A colaboração integra a robusta tecnologia de dados da InterSystems às ferramentas de engajamento da Infinity Hub, oferecendo ao mercado uma solução unificada que combina agilidade no atendimento e governança de dados de classe mundial.

InterSystems e Infinity Hub firmam parceria estratégica para transformar a jornada do paciente no Brasil Share

A parceria nasce com o objetivo de aumentar a capilaridade da InterSystems no setor de saúde, utilizando as soluções da Infinity Hub — que incluem Chatbots inteligentes, Totens de Autoatendimento e automação de processos via WhatsApp — como veículos para levar a plataforma InterSystems IRIS a novos e atuais clientes.

Tecnologia embarcada e valor agregado

Diferente de modelos de integração tradicionais, a Infinity Hub atua como um parceiro de solução, incorporando a tecnologia da InterSystems diretamente em seu portfólio. Isso permite que hospitais e clínicas usufruam de ferramentas de interface leve e intuitiva na "ponta" (com o paciente), enquanto garantem, nos bastidores, a segurança, a interoperabilidade e a escalabilidade que apenas a plataforma IRIS proporciona.

"Nossa missão é expandir a presença da InterSystems através de parceiros capacitados que entreguem valor real e imediato. Com a Infinity Hub, reforçamos nossa marca ao mercado, oferecendo uma solução onde nossa tecnologia garante a governança e a segurança, enquanto o parceiro provê a agilidade necessária para a jornada digital do paciente", afirma Neiva Madeira, executiva de vendas da InterSystems Brasil.

Resultados reais: o caso da Santa Casa da Bahia

A eficácia desta colaboração já é visível em instituições de renome, como a Santa Casa da Bahia. A utilização das soluções Intersystems e Infinity Hub permitirá à instituição atingir os seguintes objetivos:

Redução de custos operacionais: a consolidação de parceiros tecnológicos, diminui a complexidade de gestão e gastos.

a consolidação de parceiros tecnológicos, diminui a complexidade de gestão e gastos. Melhoria na experiência do paciente: atendimento automatizado e fluido resultando no aumento da satisfação dos pacientes (NPS).

atendimento automatizado e fluido resultando no aumento da satisfação dos pacientes (NPS). Segurança de dados: garantia de que todas as interações e integrações com os sistemas como MV e outros) sigam rigorosos padrões de governança.

Expansão nacional e mão de obra qualificada

A parceria também visa suprir a demanda por implementação técnica qualificada em diversas regiões do Brasil, com foco especial no Nordeste. A Infinity Hub traz a expertise necessária para converter desafios técnicos em resultados operacionais, permitindo que a InterSystems amplie sua atuação em estados onde o crescimento da infraestrutura digital de saúde é prioridade.

Sobre a InterSystems

A InterSystems é a fonte de tecnologia para algumas das aplicações mais críticas do mundo. Em setores como saúde, finanças e logística, a InterSystems oferece soluções de dados de alto desempenho que impulsionam a inovação e a transformação digital globalmente.

Sobre a Infinity Hub

A Infinity Hub é uma plataforma focada em otimizar a jornada do paciente por meio de tecnologias rápidas e intuitivas. Através de soluções de IA, Chatbots e Totens de Autoatendimento, a empresa ajuda instituições de saúde a modernizar o atendimento e a fidelizar pacientes com eficiência e inovação.