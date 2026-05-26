Merz Therapeutics et Kvvit concluent un accord exclusif concernant INBRIJA® (poudre pour inhalation de lévodopa) en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao

FRANCFORT, Allemagne et GANZHOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics GmbH et Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd. ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord exclusif de licence et de collaboration concernant INBRIJA® (poudre pour inhalation de lévodopa) et son dispositif d’inhalation exclusif pour le traitement intermittent des fluctuations motrices épisodiques (épisodes OFF) chez les patients adultes atteints de la maladie de Parkinson (MP) traités par un inhibiteur de la lévodopa/dopa-décarboxylase en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao.

En vertu de cet accord, Merz fournira INBRIJA® et conservera la responsabilité de la qualité globale du produit et des principales activités réglementaires. Kvvit dirigera le développement, les activités réglementaires et la commercialisation sur le territoire couvert par la licence, dans le cadre d’un plan de développement pour la Chine convenu conjointement. Merz agira en tant que titulaire étranger du certificat d’enregistrement du médicament et Kvvit en tant que responsable national, finançant le développement clinique local et les demandes d’autorisation réglementaires. INBRIJA® n’est actuellement pas autorisé en Chine, à Hong Kong et à Macao, et toute autorisation potentielle dépendra du succès du développement clinique et de l’examen réglementaire sur le territoire sous licence.

« Nous sommes ravis de nous associer à Kvvit pour potentiellement mettre INBRIJA® à la disposition des personnes atteintes de la maladie de Parkinson en Grande Chine », déclare Andrea von der Lippe, présidente de la région Marchés internationaux. « Les capacités de développement et de commercialisation locales de Kvvit, combinées à l’expérience de Merz avec INBRIJA®, créent une base solide pour élargir l’accès à une option thérapeutique supplémentaire pour les patients souffrant d’épisodes OFF. »

M. Yang Lizhen, vice-président de Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd., déclare : « Kvvit s’engage en permanence à fournir des services exceptionnels pour la santé humaine. Basée en Chine et dotée d’une perspective mondiale, elle espère offrir aux patients des plans de traitement plus efficaces et innovants pour les maladies neurologiques. Dans le cadre de cette opportunité de coopération avec Merz pour le développement, l’enregistrement et la commercialisation ultérieure d’INBRIJA®, nous coopérerons étroitement avec les professionnels de santé afin de faciliter son utilisation rationnelle dans la pratique clinique. »

En vertu de cet accord, Merz Therapeutics recevra un paiement initial, en plus de paiements d’étapes liés au développement et à la commercialisation, ainsi que des accords d’approvisionnement et de redevances échelonnés en fonction des performances commerciales sur le territoire.

À propos d’INBRIJA® (poudre pour inhalation de lévodopa)

INBRIJA® est un médicament à base de lévodopa pour inhalation, approuvé par la Food and Drug Administration américaine (2018) et l’Agence européenne des médicaments (2019), indiqué pour le traitement intermittent des fluctuations motrices épisodiques (épisodes OFF) chez les patients adultes atteints de la maladie de Parkinson (MP) traités par un inhibiteur de la lévodopa/dopa-décarboxylase. Comme INBRIJA® est administré directement dans les poumons, l’absorption du médicament n’est pas affectée par les repas ou d’autres troubles associés à la MP affectant le tractus gastro-intestinal qui peuvent avoir un impact sur les médicaments administrés par voie orale.1

À propos de Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH s’engage à offrir de meilleurs résultats à un plus grand nombre de patients. S’appuyant sur la science et plaçant l’expérience du patient au centre de ses préoccupations, la société recherche sans relâche des traitements innovants et des partenariats afin de répondre aux besoins non satisfaits dans les domaines des troubles du mouvement, des maladies neurodégénératives, des maladies hépatiques et d’autres pathologies qui affectent gravement la qualité de vie des patients.

Merz Therapeutics a son siège social à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, et est présente dans plus de 80 pays. Merz Therapeutics GmbH fait partie de Merz Group, une entreprise familiale privée forte d’un héritage de 117 ans. Animée par la passion et la détermination, Merz Therapeutics continue de faire progresser les soins en neurologie spécialisée, au bénéfice tant des patients que de la société. Rendez-vous sur www.merztherapeutics.com.

À propos de Kvvit

Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co., Ltd., créée en 2021, est une filiale contrôlée de QF Pharmaceutical Group Co., Ltd. Elle a été reconnue comme entreprise nationale de haute technologie, centre technologique d’entreprise de la province du Jiangxi et entreprise gazelle potentielle de la province du Jiangxi. La société a mis en place un système mondial d’innovation et de R&D couvrant l’ensemble de la chaîne, en se concentrant sur des domaines thérapeutiques clés tels que le système nerveux central, les anti-infectieux, les agents antinéoplasiques et le système digestif. Elle est présente dans près de 30 pays et régions, notamment aux États-Unis, en Asie de l’Est, dans l’ASEAN, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Fidèle à sa mission consistant à « fournir en permanence des services de santé d’excellence au monde entier », Kvvit s’engage à devenir une entreprise pharmaceutique innovante et digne de confiance.

Référence

1 Agence européenne des médicaments. Inbrija (lévodopa).

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/inbrija Dernier accès : 19 mai 2026

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