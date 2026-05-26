Oticon Medical introduceert Ponto™ Instant, ter uitbreiding van niet-chirurgische keuze met Instant HearBand en Instant SoundConnector

GÖTEBORG, Zweden--(BUSINESS WIRE)--Oticon Medical kondigt vandaag Ponto Instant aan, de nieuwe niet-chirurgische portfolio van het bedrijf ontworpen om toegang tot hooroplossingen met beengeleiding te verruimen en gebruikers en hoorzorgprofessionals meer keuze te bieden.

De Ponto Instant-portfolio omvat de Softband 5, de bewezen en vertrouwde niet-chirurgische oplossing van Oticon Medical, en wordt nu uitgebreid met de lancering van de Instant HearBand en Instant SoundConnector, waarmee het aanbod van wearables wordt uitgebreid voor kinderen en volwassenen die de voorkeur geven aan een niet-chirurgische oplossing.

Instant HearBand: een discreet nieuw wearable-alternatief

De Instant HearBand maakt deel uit van de nieuwe portfolio en wordt geïntroduceerd als een discrete, strakke en lichte oplossing die achter het oor wordt gedragen. Ontworpen als een alternatief voor de Softband 5, vormt het een uitbreiding van het niet-chirurgische aanbod van Oticon Medical en biedt gebruikers en hoorzorgprofessionals meer keuze. Het is bedoeld voor kinderen en volwassenen die de voorkeur geven aan een discrete, niet-chirurgische oplossing die makkelijker in het dagelijkse leven past.

De Instant HearBand is verkrijgbaar in de maten Small, Medium en Large en wordt geleverd met zwarte oorhaakjes en tipjes vooraan, ontworpen om comfort en veilige bevestiging te ondersteunen. De oorhaakjes en tipjes vooraan kunnen door vijf andere kleuren worden vervangen ten behoeve van een meer gepersonaliseerde pasvorm en stijlvoorkeur, terwijl dit helpt om een groter aantal gebruikers iets te vinden dat bij hen past.

Instant SoundConnector: een alternatieve headwear-optie

De portfolio omvat ook de Instant SoundConnector, een klein accessoire dat op een pet of een andere headwear wordt bevestigd om de geluidsprocessor op zijn plaats te houden. Het biedt een extra niet-chirurgische draagoptie voor specifieke gelegenheden en individuele stijlvoorkeuren. Door gebruikers de mogelijkheid te bieden om hun geluidsprocessor met een favoriete pet of headwear te dragen, voegt de Instant SoundConnector veelzijdigheid toe aan de draagervaring en ondersteunt het een meer persoonlijke keuze.

De aanbevolen opties voor de beste niet-chirurgische ervaring zonder een implantaatprocedure te ondergaan, zijn de Softband 5 of Instant HearBand. Beide kunnen worden uitgerust met Ponto 5 Mini of Ponto 5 SuperPower, met Ponto 5 SuperPower (65 dB) vooral waardevol tijdens het uitproberen, waar extra vermogen helpt om huidverzwakking te overwinnen en een ervaring te bieden die dichter komt bij die van een geïmplanteerd apparaat. De Instant SoundConnector versterkt aldus de portfolio door een aanvullende optie toe te voegen voor gebruikers die een andere manier wensen om hun geluidsprocessor te dragen.

Ondersteuning van keuze bij hoorervaringen

Met de introductie van Ponto Instant werkt Oticon Medical verder aan zijn engagement om een volledige portfolio hooroplossingen met beengeleiding aan te bieden die gebruikers tijdens hun hoorervaringen ondersteunen, van niet-chirurgische wearables tot implantaten.

“Ponto Instant brengt niet-chirurgische oplossingen samen die gebruikers en hoorzorgprofessionals meer keuze bieden in functie van verschillende behoeften en voorkeuren,” verklaart René Govaerts, voorzitter & algemeen directeur van Oticon Medical. “Met Instant HearBand en Instant SoundConnector bouwen we verder aan een portfolio die meer individuele draagopties ondersteunt.”

Ponto Instant markeert een volgende stap in de ambitie van Oticon Medical om gebruikers en hoorzorgprofessionals te ondersteunen met flexibele oplossingen die comfort, discretie en dagelijkse bruikbaarheid combineren. De beschikbaarheid van de Instant HearBand en Instant SoundConnector is onderworpen aan wettelijke goedkeuring in de respectievelijke markten.

