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Citycare Property利用Boomi加快入职速度简化人力资源流程

Boomi助力新西兰基础设施公司实现员工管理流程的现代化升级，跨系统整合数据并加快劳动力入职速度

original Citycare Property使用Boomi加快入职速度并简化人力资源流程

Citycare Property使用Boomi加快入职速度并简化人力资源流程

新西兰奥克兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Boomi（一家数据激活公司）今天宣布Citycare Property已使用Boomi企业平台简化其人力资源和员工管理流程，加快入职速度、改进数据质量并提高员工满意度。

Citycare Property是一家由新西兰所有的社会基础设施公司，为全国中央及地方政府提供关键基础设施修建、维护、运营和更新等关键服务。为支持其持续增长和业务发展，Citycare Property需要对其人力资源流程和系统进行现代化升级。

Citycare Property已经实施了新的人力资源信息系统（HRIS）平台，但需要确保员工管理流程在所有系统上无缝运行（包括人力资源、工资和IT平台等），同时能够一致、统一地了解其劳动力。这种连接可确保遵守极高的数据完整性和安全标准，同时支持高效的入职、离职和日常人力资源操作。Citycare Property委托Boomi合作伙伴Adaptiv来确定并实施能够提供这种连接的解决方案。

“过去，新员工入职、设立账户并在我们的系统中激活需要数天时间”，Citycare Property首席信息官Adam Doocey指出。“在进行集成之前，不能始终简单明了地掌握员工在流程中的状态。Adaptiv团队非常乐于首先搁置技术问题，与我们的员工交流。”

为解决Citycare Property的集成问题，Adaptiv实施了Boomi企业平台的Data Hub（数据枢纽）Integration（集成）功能。这让我们能够一站式跨所有平台统一掌握每个员工的状态，推出一致框架并显著提升劳动力数据更改的准确性和可靠性（包括入职、职能过渡、离职等），而无论使用哪个平台。所有更新都会在人力资源、工资和IT系统中自动反映，在不干扰日常运营的同时高效、安全地实施更改，为支持未来增长提供了可扩展的基础。

“我们感觉鉴于其集成和主数据管理功能，Boomi非常适合Citycare，因为它让我们能够将员工 置于集成的中心”，Adaptiv首席咨询师Philip Durrant指出。“使用Boomi平台兼顾了项目的近期需求并为Citycare奠定了面向未来的基础，未来只需对原始系统进行极少量的修改，即可将额外的系统接入Boomi Data Hub。”

通过跨所有平台集中和同步数据，Boomi显著改进了Citycare Property的人力资源职能，加快了入职速度，更快、更高效地在系统中激活新员工。与此同时，人力资源流程的流畅性和可靠性明显提高，这从员工满意度的提升中可以看出。

“Boomi让我们获得了之前从未有过的可见性”，Doocey说。“我们看到缩短了从员工在人力资源系统中注册到在所有系统中激活的周期。我们还看到下游系统数据质量的切实提升——过去，当问题出现时，员工经常需要通过人工调整数据来解决问题。实施Boomi后消除了这一问题。”

Boomi亚太及日本区域首席技术官David Irecki指出：“Citycare Property已经证明将员工置于集成策略的中心，能够为整个组织带来切实、可衡量的结果。通过与Adaptiv合作，Boomi很荣幸支持Citycare的劳动力现代化升级，提供确保顺畅运营所需的数据基础。”

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Boomi是服务AI领域的数据激活公司，通过在企业全域业务中盘活数据，为智能体驱动型企业提供支撑。Boomi企业平台是主动式的数据基础架构，可为推动智能体转型提供必要的智能体基础设施。通过将智能体设计和治理、API和MCP管理、集成和自动化以及数据管理统一整合至单一平台，Boomi使企业能够依托安全、可扩展的连接能力，充分释放AI的价值。Boomi得到了超过3万家客户的信任以及由800多家合作伙伴组成的网络的支持，帮助各种规模的企业实现规模化的敏捷性、效率和创新。如需了解更多信息，请访问 boomi.com

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