Aliko Scientific SA signe un protocole d’accord avec BioBrasil pour une coentreprise de fabrication de sondes FISH au Brésil

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Aliko Scientific SA (Euronext Growth Paris : ALIKO) – a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord (« MOU ») avec BioBrasil afin de créer une coentreprise dédiée à la production de sondes FISH (Hybridation in situ par fluorescence) au Brésil.

Francesco Trisolini, CEO d’Aliko Scientific, a commenté :

« Cet accord représente une étape stratégique importante pour Aliko Scientific. En plus des revenus générés par la vente de systèmes de diagnostic, le modèle est conçu pour générer des revenus récurrents liés à l’utilisation des sondes. La Société estime que cette solution “instrument + sondes” renforce les relations clients à long terme tout en améliorant la visibilité des revenus, l’effet de levier opérationnel et la rentabilité à long terme.

L’accord constitue la base de la négociation des accords définitifs encadrant le plan d’affaires, la structure de financement, le cadre opérationnel, la gouvernance, la protection de la propriété intellectuelle et les arrangements commerciaux à long terme. »

L’accord constitue une étape stratégique majeure dans la stratégie d’expansion internationale d’Aliko Scientific dans le secteur du diagnostic moléculaire et des technologies génomiques. L’intégration verticale prévue de la production propriétaire de sondes FISH garantit la scalabilité et l’attractivité commerciale du modèle économique intégré d’Aliko Scientific, basé sur la combinaison du placement d’instruments de diagnostic et de consommables associés.

Selon les termes du MOU, les parties entendent créer une entité détenue conjointement, qui sera détenue à 51 % par Aliko Scientific Brasil Ltda et à 49 % par BioBrasil. La coentreprise se concentrera sur le développement et la fabrication industrielle de sondes FISH destinées aux marchés mondiaux du diagnostic et de la recherche.

La phase opérationnelle initiale devrait s’appuyer sur l’infrastructure de production existante de BioBrasil, son savoir-faire technique et ses certifications réglementaires, permettant une mise en service accélérée et une entrée plus rapide sur le marché. À l’issue de la phase initiale de commercialisation, les parties pourraient transférer les activités de production vers une installation dédiée indépendante.

Ce partenariat associe :

L 'expertise de BioBrasil en matière de fabrication et ses compétences réglementaires ;

L'expertise d'Aliko Scientific en matière de marketing, de développement commercial et de distribution internationale ;

Une stratégie industrielle commune axée sur l'évolutivité, la rentabilité et l'accès aux marchés mondiaux.

Dans le cadre du dispositif proposé, BioBrasil disposera d’une option sur les droits de distribution au Brésil et dans les pays du Mercosur, tandis qu’Aliko Scientific conservera les droits exclusifs de distribution internationale en dehors du Brésil.

La gouvernance de la coentreprise devrait être confiée à un conseil d’administration composé de représentants désignés par les deux parties, ainsi que du CEO et du CFO nommés par Aliko Scientific pour piloter le contrôle de l’activité, du CSO et du COO nommés par BioBrasil pour piloter les opérations techniques.

Les parties anticipent actuellement une phase de mise en œuvre rapide, s’appuyant sur l’infrastructure existante de BioBrasil, son expertise technique et son cadre réglementaire afin d’accélérer l’exécution et les délais de commercialisation. Sous réserve des accords définitifs et des procédures réglementaires, la direction estime actuellement un time-to-market d’environ neuf mois, incluant la mise en place de la production, les activités de validation et l’obtention des certifications nécessaires à la distribution commerciale.

À propos de BioBrasil

BioBrasil est une entreprise de biologie moléculaire basée au Brésil, spécialisée dans le développement et la fabrication de sondes moléculaires et de solutions de diagnostic, et possédant une expertise dans la production de sondes FISH et les processus industriels associés.

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À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

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