Merz Therapeutics y Kvvit firman un acuerdo exclusivo para INBRIJA® (levodopa en polvo para inhalación) en China continental, Hong Kong y Macao
Merz Therapeutics y Kvvit firman un acuerdo exclusivo para INBRIJA® (levodopa en polvo para inhalación) en China continental, Hong Kong y Macao
- Kvvit se encargará del desarrollo local, los trámites regulatorios y la comercialización de INBRIJA® en China continental, Hong Kong y Macao
- En virtud del acuerdo, Merz Therapeutics recibirá pagos iniciales, pagos por objetivos de desarrollo y comercialización, así como acuerdos de suministro y regalías escalonados, sin que se concedan derechos de fabricación a Kvvit.
FRÁNCFORT, Alemania, y GANZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics GmbH y Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd. han anunciado hoy que ambas empresas han firmado un acuerdo exclusivo de licencia y colaboración relativo a INBRIJA® (levodopa en polvo para inhalación) y su dispositivo de inhalación patentado para el tratamiento intermitente de las fluctuaciones motoras episódicas (episodios «OFF») en pacientes adultos con enfermedad de Parkinson (EP) tratados con levodopa y un inhibidor de la dopa descarboxilasa en China continental, Hong Kong y Macao.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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Contacto de prensa:
Merz Therapeutics GmbH
Luke Anthony Mircea-Willats
Comunicaciones internacionales
luke.mirceawillats@merz.ch