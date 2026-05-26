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Merz Therapeutics y Kvvit firman un acuerdo exclusivo para INBRIJA® (levodopa en polvo para inhalación) en China continental, Hong Kong y Macao

  • Kvvit se encargará del desarrollo local, los trámites regulatorios y la comercialización de INBRIJA® en China continental, Hong Kong y Macao​
  • En virtud del acuerdo, Merz Therapeutics recibirá pagos iniciales, pagos por objetivos de desarrollo y comercialización, así como acuerdos de suministro y regalías escalonados, sin que se concedan derechos de fabricación a Kvvit.

FRÁNCFORT, Alemania, y GANZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics GmbH y Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd. han anunciado hoy que ambas empresas han firmado un acuerdo exclusivo de licencia y colaboración relativo a INBRIJA® (levodopa en polvo para inhalación) y su dispositivo de inhalación patentado para el tratamiento intermitente de las fluctuaciones motoras episódicas (episodios «OFF») en pacientes adultos con enfermedad de Parkinson (EP) tratados con levodopa y un inhibidor de la dopa descarboxilasa en China continental, Hong Kong y Macao.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contacto de prensa:

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Luke Anthony Mircea-Willats
Comunicaciones internacionales
luke.mirceawillats@merz.ch

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