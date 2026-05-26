LTM va piloter la modernisation grâce à l’IA de l’infrastructure informatique et des services liés aux applications de SSP Group, une entreprise basée au Royaume-Uni

LONDRES ET MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTM, le partenaire de créativité commerciale des plus grandes entreprises mondiales, a conclu un partenariat stratégique avec SSP Group, l’un des principaux exploitants de points de restauration dans les lieux de transit à travers le monde. Dans le cadre de ce partenariat axé sur l’IA, LTM fournira à SSP Group un soutien modernisé et complet en matière d’infrastructure informatique, ainsi que des services améliorés de maintenance des applications.

Dans le cadre de ce partenariat, LTM mettra à profit ses capacités avancées en matière d’IA, notamment son écosystème BlueVerseTM, pour aider SSP à gérer les risques opérationnels, à simplifier la complexité de son infrastructure et de ses applications, et à renforcer l’efficacité et l’agilité de ses activités. En outre, cette collaboration visera également à favoriser la prise de décision fondée sur les données, à accélérer l’innovation par le biais de l’automatisation, à fournir des solutions évolutives améliorant l’expérience client, et à optimiser les coûts grâce à l’automatisation et à la simplification basées sur l’IA.

« Alors que nous poursuivons le développement de nos capacités informatiques, le fait d’avoir à nos côtés un partenaire de confiance tel que LTM, qui possède une expertise sectorielle approfondie et met l’accent sur l’innovation axée sur l’IA, nous aidera à accélérer notre transformation, à renforcer notre efficacité, à améliorer nos opérations d’assistance et à offrir davantage de valeur ajoutée à nos clients », a déclaré Jon Wood, directeur numérique et directeur technique de SSP Group.

« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec SSP Group dans le cadre de leur transformation numérique. Grâce à BlueVerse, à notre approche axée avant tout sur l’IA et à notre connaissance approfondie du marché de SSP, nous nous engageons à jouer un rôle de catalyseur clé dans leurs initiatives de soutien informatique et de modernisation », a confié pour sa part Manju Kygonahally, directeur commercial pour le Royaume-Uni, les pays nordiques et l’Afrique du Sud chez LTM.

À long terme, LTM accompagnera SSP dans sa transition vers une infrastructure informatique intelligente et rationalisée, capable de soutenir son réseau mondial.

À propos de SSP Group plc

SSP Group plc (LES : SSPG) est l’un des principaux exploitants mondiaux de points de restauration dans les lieux de transit. Le groupe emploie 49 000 collaborateurs dans environ 3 000 unités réparties dans 38 pays. Nous concevons, créons et exploitons une gamme variée de points de vente de restauration dans les aéroports, les gares et autres pôles de voyage, déclinée en six formats : restaurants avec service à table, restauration rapide, bars, cafés, salons d’aéroport et magasins de proximité axés sur l’alimentation. Notre vaste portefeuille de marques comprend des marques internationales, nationales et locales, toutes adaptées pour répondre aux besoins variés de nos clients et de nos consommateurs.

Notre objectif est d’offrir le meilleur moment au cours d'un voyage. Pour ce faire, nous nous attachons à rendre chaque voyage plus savoureux, en proposant une cuisine de qualité et un accueil chaleureux aux voyageurs du monde entier. Le développement durable est également essentiel à notre réussite à long terme. Nous veillons à ce que notre entreprise ait un impact positif et nous mobilisons les parties prenantes pour promouvoir un secteur du tourisme axé sur l’alimentation durable.

À propos de LTM

LTM, une société du groupe Larsen & Toubro, est une entreprise mondiale de services technologiques centrée sur l’IA et le partenaire de créativité commerciale des plus grandes entreprises mondiales. Nous combinons l’expertise humaine et les systèmes intelligents pour aider nos clients à créer davantage de valeur à la croisée de la technologie et de l’expertise sectorielle. Nos capacités couvrent les opérations intégrées, la transformation et l’IA d’entreprise, permettant ainsi de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux paradigmes de productivité et ouvrant de nouvelles voies à la création de valeur. Avec ses plus de 87 000 collaborateurs répartis dans 40 pays et son réseau mondial de partenaires, LTM* s’engage à garantir des résultats à ses clients, en les aidant non seulement à surpasser le marché, mais aussi à le « surcréer ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur LTM.com.

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