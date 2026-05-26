LTM guiderà la modernizzazione dell'infrastruttura informatica basata sull'IA e il supporto delle applicazioni per il britannico SSP Group

LONDRA e MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, il partner di creatività aziendale per le più grandi imprese al mondo, ha annunciato di aver stretto una collaborazione strategica con SSP Group, un operatore leader nel settore della ristorazione in mete turistiche di tutto il mondo. Questa collaborazione basata sull'IA consentirà a LTM di fornire assistenza completa modernizzata e servizi di manutenzione migliorata delle applicazioni all'infrastruttura informatica di SSP Group.

L'accordo di collaborazione prevede l'utilizzo delle funzionalità avanzate di intelligenza artificiale di LTM, tra cui il suo ecosistema BlueVerseTM, per aiutare SSP a gestire i rischi operativi, semplificare l'infrastruttura e le complessità applicative, e guidare l'efficienza e l'agilità aziendali. Inoltre, la collaborazione si concentrerà sulla capacità di prendere decisioni guidate dai dati, accelerando l'innovazione attraverso l'automazione, offrendo soluzioni scalabili che migliorano l'esperienza dei clienti e promuovono l'ottimizzazione dei costi grazie all'automazione e alla semplificazione offerte dall'IA.

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