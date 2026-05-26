Merz Therapeutics e Kvvit stipulano un accordo esclusivo per INBRIJA® (levodopa polvere per inalazione) nella Cina continentale, a Hong Kong e Macao

FRANCOFORTE, Germania e GANZHOU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics GmbH e Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd. oggi hanno annunciato di aver stipulato un accordo esclusivo di licenza e collaborazione relativo a INBRIJA® (levodopa polvere per inalazione) e al suo dispositivo per inalazione proprietario per il trattamento delle fluttuazioni motorie episodiche (episodi OFF) in pazienti adulti affetti da Malattia di Parkinson (PD) trattati con levodopa in associazione a un inibitore della dopa-decarbossilase nella Cina continentale, a Hong Kong e a Macao.​

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