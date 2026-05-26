Merz Therapeutics e Kvvit stipulano un accordo esclusivo per INBRIJA® (levodopa polvere per inalazione) nella Cina continentale, a Hong Kong e Macao
Merz Therapeutics e Kvvit stipulano un accordo esclusivo per INBRIJA® (levodopa polvere per inalazione) nella Cina continentale, a Hong Kong e Macao
- Kvvit guiderà lo sviluppo locale, le attività normative e la commercializzazione di INBRIJA® nella Cina continentale, a Hong Kong e a Macao
- Secondo i termini dell'accordo, Merz Therapeutics riceverà pagamenti milestone di tre tipi: anticipati, allo scadere di determinate fasi di sviluppo e al raggiungimento di traguardi commerciali, nonché accordi di fornitura e royalty a più livelli, senza rilascio di diritti di produzione a Kvvit
FRANCOFORTE, Germania e GANZHOU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics GmbH e Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd. oggi hanno annunciato di aver stipulato un accordo esclusivo di licenza e collaborazione relativo a INBRIJA® (levodopa polvere per inalazione) e al suo dispositivo per inalazione proprietario per il trattamento delle fluttuazioni motorie episodiche (episodi OFF) in pazienti adulti affetti da Malattia di Parkinson (PD) trattati con levodopa in associazione a un inibitore della dopa-decarbossilase nella Cina continentale, a Hong Kong e a Macao.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per la stampa:
Merz Therapeutics GmbH
Luke Anthony Mircea-Willats
Comunicazioni globali
luke.mirceawillats@merz.ch