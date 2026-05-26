LTM promoverá la modernización de la infraestructura de TI y el soporte de aplicaciones con tecnología de IA para el grupo SSP, con sede en el Reino Unido

LONDRES Y BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, socio en creatividad empresarial de las empresas más grandes del mundo, ha establecido una alianza estratégica con SSP Group, uno de los principales operadores de establecimientos de restauración en puntos de paso de todo el mundo. A través de esta colaboración con tecnología de IA, LTM proporcionará a SSP Group un soporte modernizado e integral para su infraestructura de TI, así como servicios mejorados de mantenimiento de aplicaciones.

En el marco de este acuerdo, LTM aprovechará sus avanzadas capacidades de IA, incluyendo su ecosistema BlueVerseTM, para ayudar a SSP a gestionar los riesgos operativos, simplificar la complejidad de la infraestructura y las aplicaciones, y fomentar la eficiencia y la agilidad empresarial. Además, la colaboración se centrará en facilitar la toma de decisiones basada en datos, acelerar la innovación mediante la automatización, ofrecer soluciones ampliables que mejoren la experiencia del cliente e impulsar la optimización de costes a través de la automatización y la simplificación con tecnología de IA.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.