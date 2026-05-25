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Citycare Property攜手Boomi，縮短員工到職時間 並簡化人力資源流程

Boomi協助紐西蘭基礎設施公司實現員工管理流程現代化，跨系統整合資料並加速員工到職流程

original Citycare Property攜手Boomi，縮短員工到職時間並簡化人力資源流程

Citycare Property攜手Boomi，縮短員工到職時間並簡化人力資源流程

紐西蘭奧克蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi（資料活化公司）今日宣布，Citycare Property已透過Boomi企業平台簡化其人力資源及員工管理流程，成功縮短員工到職時間、提升資料品質，並提高員工滿意度。

Citycare Property是一家紐西蘭本土社會基礎設施建設公司，在全國範圍內為中央及地方政府提供關鍵服務，包括建設、維護、營運及更新各類重要基礎設施。為配合持續成長及業務轉型，Citycare Property希望對其人力資源流程及系統進行現代化改造。

Citycare Property導入了新的人力資源資訊系統(HRIS)平台。該公司需要確保員工管理流程能在所有系統之間順暢運作——包括人力資源、薪酬及IT平台，同時建立一致且統一的員工資料視圖。這種系統整合可確保高標準的資料完整性及安全性，同時支援高效到職、離職及日常人力資源運作。Citycare Property與Boomi合作夥伴Adaptiv合作，導入能實現這種整合需求的解決方案。

Citycare Property資訊長Adam Doocey表示：「以往協助新員工到職、建立帳戶，並完成各系統權限啟用，往往需要耗費數天時間。在整合之前，要瞭解某位員工處於流程中的哪個階段並不容易。Adaptiv團隊不只是專注於技術方案，而是願意先瞭解我們的人員與流程需求。」

為應對Citycare Property的整合挑戰，Adaptiv導入了Boomi企業平台的資料中心整合功能，建立跨所有平台的單一統一員工視圖，並導入一致的架構，大幅提升員工資料異動（包括到職、職位調整及離職）的準確性及可靠性，無論使用哪個平台亦然。所有更新會自動同步至人力資源、薪酬及IT系統，使操作更高效安全，同時不影響日常營運，並為未來業務成長奠定可擴展的基礎。

Adaptiv首席顧問Philip Durrant表示：「我們認為Boomi的整合及主資料管理功能非常適合Citycare，因為它能讓我們以員工為核心進行整合。使用Boomi平台，讓我們可以在滿足專案當前需求的同時，兼顧未來的發展；透過Boomi資料中心，Citycare無需對既有系統進行大幅調整，即可輕鬆整合更多系統。」

透過集中處理及同步所有平台的資料，Boomi為Citycare Property的人力資源職能部門帶來顯著改善。員工到職時間縮短，新員工可以更快、更高效地完成系統啟用。同時，人力資源流程亦變得更順暢及可靠，員工明顯感受到改善，滿意度隨之提升。

Doocey表示：「Boomi賦予了我們前所未有的可視性。我們看到，從員工在人力資源系統中註冊，到正式使用所有系統，所用的時間明顯縮短。我們亦觀察到，下游系統的資料品質提升明顯。以往出現問題時，員工往往需要透過手動修改資料來解決問題。導入Boomi後，這種情況已成為歷史。」

Boomi APJ技術長David Irecki表示：「Citycare Property證明了將員工置於整合策略核心，能為整個公司帶來可觀的實際成果。Boomi很榮幸能夠與Adaptiv攜手，支援Citycare實現人力資源現代化轉型，並提供資料基礎，確保其營運順暢。」

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Boomi是服務AI領域的資料活化公司，透過在企業全域業務中活化資料，為代理驅動型企業提供支撐。Boomi企業平台是主動式的資料基礎架構，可為推動代理式轉型提供必要的代理式基礎設施。透過將代理設計和治理、API和MCP管理、整合和自動化以及資料管理統一整合至單一平台，Boomi使企業能夠憑藉安全、可擴充的連結能力，充分釋放AI的價值。Boomi得到了超過3萬家客戶的信任以及由800多家合作夥伴組成的網路的支援，協助各種規模的企業實現規模化的敏捷性、效率和創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪 boomi.com

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