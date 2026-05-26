Merz Therapeutics en Kvvit sluiten een exclusief akkoord voor INBRIJA® (levodopa inhalatiepoeder) in het vasteland van China, Hongkong en Macao
- Kvvit zal instaan voor de lokale ontwikkeling, toezichthoudende activiteiten en de commercialisering van INBRIJA® in het vasteland van China, Hongkong en Macao
- In het kader van dit akkoord zal Merz Therapeutics vooruitbetalingen, ontwikkelingsbetalingen en commerciële mijlpaalbetalingen ontvangen, alsook gelaagde leveringsvergoedingen en royalties, waarbij aan Kvvit geen productierechten worden gegund
FRANKFURT, Duitsland & GANZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics GmbH en Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd. maakten vandaag bekend dat de bedrijven een exclusief licentie- en samenwerkingsakkoord hebben gesloten met betrekking tot INBRIJA® (levodopa inhalatiepoeder) en het eigen inhalatieapparaat voor de intermitterende behandeling van episodische motorische fluctuaties (OFF-episodes) bij volwassen patiënten met de ziekte van Parkinson behandeld met een levodopa/dopa-decarboxylaseremmer in het vasteland van China, Hongkong en Macao.
