Oticon Medical presenta Ponto™ Instant, ampliando las opciones no quirúrgicas con Instant HearBand e Instant SoundConnector

Gotemburgo, Suecia--(BUSINESS WIRE)--Oticon Medical presenta hoy su nueva gama de productos no quirúrgicos, Ponto Instant, diseñada para ampliar el acceso a los audífonos de conducción ósea y ofrecer más opciones a los pacientes y a los profesionales de la audición.

La gama Ponto Instant incluye Softband 5, la solución no quirúrgica consolidada y de confianza de Oticon Medical, y ahora se amplía con el lanzamiento de Instant HearBand e Instant SoundConnector, lo que refuerza aún más su oferta de dispositivos portátiles para niños y adultos que prefieren una solución no quirúrgica.

Instant HearBand: una nueva y discreta alternativa en dispositivos wearables

Como parte de la nueva gama, se presenta Instant HearBand, una solución portátil discreta, elegante y ligera que se coloca detrás de la cabeza. Diseñada como alternativa a Softband 5, amplía la oferta de productos no quirúrgicos de Oticon Medical y ofrece más opciones a los pacientes y a los profesionales de la audición. Está pensada para niños y adultos que prefieren una solución discreta y no quirúrgica que se adapte más fácilmente a la vida cotidiana.

Disponible en tallas pequeña, mediana y grande, Instant HearBand incluye enganches para las orejas y puntas frontales de color negro, diseñados para garantizar la comodidad y una sujeción segura. Los enganches para las orejas y las puntas frontales se pueden sustituir por otros de cinco colores adicionales, lo que permite un ajuste más personalizado y se adapta a las preferencias de estilo, al tiempo que se adapta a un mayor número de usuarios.

Instant SoundConnector: una alternativa para llevar en la cabeza

La gama también incluye Instant SoundConnector, un pequeño accesorio que se acopla a una gorra u otro tipo de gorro para sujetar el procesador de sonido en su sitio. Ofrece una opción adicional de uso no quirúrgico para ocasiones específicas y según las preferencias de estilo de cada persona. Al permitir a los usuarios llevar su procesador de sonido con su gorra o gorro favorito, Instant SoundConnector aporta versatilidad a la experiencia de uso y favorece una mayor libertad de elección personal.

Para disfrutar de la mejor experiencia sin cirugía y sin someterse a una intervención de implante, las opciones recomendadas son Softband 5 o Instant HearBand. Ambas pueden equiparse con Ponto 5 Mini o Ponto 5 SuperPower; el modelo Ponto 5 SuperPower (65 dB) resulta especialmente útil durante el periodo de prueba, ya que su mayor potencia ayuda a compensar la pérdida de audición causada por la piel y ofrece una experiencia más parecida a la de un dispositivo implantado. Instant SoundConnector amplía la gama añadiendo una opción complementaria para los pacientes que buscan otra forma de llevar su procesador de sonido.

Facilitando la libre elección a lo largo de todo el proceso auditivo

Con el lanzamiento de Ponto Instant, Oticon Medical mantiene su compromiso de ofrecer una gama completa de soluciones auditivas por conducción ósea que acompañan a los usuarios a lo largo de todo su proceso auditivo, desde dispositivos portátiles no quirúrgicos hasta soluciones implantadas.

«Ponto Instant reúne soluciones no quirúrgicas que ofrecen a los pacientes y a los profesionales de la audición una mayor variedad de opciones para satisfacer diferentes necesidades y preferencias», afirmó René Govaerts, presidente y director general de Oticon Medical. «Con Instant HearBand e Instant SoundConnector, seguimos ampliando una gama de productos que ofrece más opciones de uso personalizadas».

Ponto Instant supone un paso más en el compromiso de Oticon Medical de ofrecer a los pacientes y a los profesionales de la audición soluciones flexibles que combinan comodidad, discreción y facilidad de uso en el día a día. La disponibilidad de Instant HearBand e Instant SoundConnector está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras en los respectivos mercados.

Para obtener más información, visite www.oticonmedical.com/pontoinstant

Acerca de Oticon Medical

Oticon Medical es una empresa internacional especializada en soluciones auditivas implantables, dedicada a llevar el poder del sonido a personas de todas las edades. Desde hace más de una década, hemos facilitado el acceso a los sistemas auditivos osteointegrados simplificando el proceso de tratamiento tanto para médicos y audiólogos como para los propios pacientes.

Creemos que tanto los pacientes como los profesionales de la audición deben poder elegir la mejor solución posible en cualquier momento del proceso de atención al paciente. Lo llamamos «libertad de elección» y siempre ha sido una prioridad para Oticon Medical. Por eso nuestras soluciones están diseñadas para ser compatibles siempre que sea posible. Como resultado, un implante de Oticon Medical es una prueba tangible de nuestro apoyo incondicional de por vida.

Trabajamos en colaboración con profesionales para garantizar que todas las soluciones que creamos se diseñen teniendo en cuenta las necesidades de nuestros usuarios. Nos apasiona ofrecer soluciones innovadoras y asistencia que mejoren la calidad de vida y ayuden a las personas a vivirla al máximo, tanto ahora como en el futuro.

Porque sabemos lo importante que es el sonido.

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