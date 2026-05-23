ICE-Brent- und ICE-WTI-Perpetual-Futures werden auf OKX eingeführt

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--OKX, ein Blockchain-Technologie- und Handelsunternehmen mit weltweit mehr als 120 Millionen Kunden, und die Intercontinental Exchange (NYSE: ICE), einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzmarkttechnologie und -daten, der globale Kapitalmärkte einschließlich der New York Stock Exchange unterstützt, gaben heute Pläne bekannt, wonach OKX unbefristete Futures auf Basis der ICE-Energie-Benchmarks für Brent-Rohöl und WTI-Rohöl einführen wird.

Es wird erwartet, dass die Produkte auf der OKX-Plattform in den Ländern gehandelt werden können, in denen OKX über eine Lizenz für den Handel mit unbefristeten Futures-Produkten verfügt. Die neuen OKX-Kontrakte stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Ausweitung des regulierten Zugangs zu den globalen Rohstoffmärkten über die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte dar.

Diese erste Produktkooperation zwischen OKX und ICE folgt auf den Aufbau einer strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen im März 2026. ICE betreibt einige der weltweit führenden Börsen, Clearingstellen und Marktinformationsdienste in den Bereichen Energie, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.

Die ICE-Terminpreise für Brent und WTI dienen als Basis für die neuen unbefristeten Kontrakte, die auf der OKX-Plattform angeboten werden. Brent-Rohöl und WTI gehören zu den weltweit am häufigsten herangezogenen Öl-Referenzwerten.

„Die Ölmärkte sind für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Die Brent- und WTI-Terminmärkte der ICE liefern die Referenzpreise, auf die sich Energiehändler weltweit stützen. Ihre Umwandlung in regulierte unbefristete Terminkontrakte ist genau die Art von Brücke zwischen traditionellen und digitalen Märkten, die sich die Marktteilnehmer gewünscht haben“, sagte Haider Rafique, Global Managing Partner bei OKX. „Mit dieser Einführung erhalten Privatanleger Zugang zu den weltweit wichtigsten Energie-Benchmarks in einem regulierten, transparenten Umfeld. Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Modernisierung des Finanzwesens und der Märkte.“

Durch die Einbindung weltweit anerkannter Rohstoff-Benchmarks in regulierte digitale Märkte erschließen OKX und ICE den Nutzern neue Wege für den Zugang zu einigen der weltweit wichtigsten Energiemärkte.

„Diese neuen OKX-Perpetual-Kontrakte, die auf den tiefen, liquiden, transparenten und globalen Ölmärkten der ICE basieren, ermöglichen den 120 Millionen Privatanlegern im Kundenstamm von OKX den Zugang zu Energie-Benchmark-Produkten“, sagte Trabue Bland, Senior Vice President für Terminbörsen bei ICE.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse an tokenisierten Finanzprodukten, regulierten Derivaten und Produkten auf Basis realer Vermögenswerte weltweit zunimmt. Für OKX spiegelt die Einführung die übergeordnete Strategie des Unternehmens wider, die regulierte Infrastruktur auszubauen und Produkte zu entwickeln, die auf eine langfristige Teilnahme an den globalen Finanzmärkten ausgelegt sind. OKX investiert weiterhin in die Expansion in lizenzierte Märkte, in institutionelle Infrastruktur sowie in Produkte, die eine Brücke zwischen digitalen Vermögenswerten und traditionellen Finanzmärkten schlagen.

Über OKX

OKX ist ein Fintech-Unternehmen, das für seine globale Krypto-Handelsplattform sowie seine On-Chain-Wallet und seinen Marktplatz bekannt ist. Das Unternehmen entwickelt Technologien und Anwendungen zur Modernisierung des Geldwesens und der Märkte. OKX gilt als eine der schnellsten und zuverlässigsten Krypto- und Zahlungs-Apps und hat weltweit Transaktionen im Wert von Billionen Dollar für mehr als 120 Millionen Menschen abgewickelt.

OKX hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, für den amerikanischen Kontinent und in Dubai für den Nahen Osten, mit regionalen Niederlassungen in São Paulo, New York, Hongkong, Singapur, der Republik Türkei, Australien und Europa. In den letzten Jahren hat OKX eines der weltweit umfassendsten, regulierungskonformen und lizenzierten Krypto-Unternehmen aufgebaut. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem EWR, Singapur und Australien sowie in weiteren Märkten.

OKX legt größten Wert auf Transparenz und Sicherheit und veröffentlicht monatlich Berichte zum Nachweis der Reserven. Um mehr über OKX zu erfahren, laden Sie die App herunter oder besuchen Sie: okx.com.

Über Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE) ist ein Fortune-500-Unternehmen, das digitale Netzwerke entwirft, aufbaut und betreibt, die Menschen mit neuen Möglichkeiten verbinden. Wir bieten Finanztechnologie- und Datendienste für alle wichtigen Anlageklassen an und ermöglichen unseren Kunden so den Zugang zu geschäftskritischen Workflow-Tools, die für mehr Transparenz und Effizienz sorgen. Die Termin-, Aktien- und Optionsbörsen von ICE – darunter die New York Stock Exchange – sowie die Clearingstellen unterstützen Menschen dabei, zu investieren, Kapital zu beschaffen und Risiken zu steuern. Wir bieten Zugang zu einigen der weltweit größten Märkte für den Handel und die Abwicklung von Energie- und Umweltprodukten. Unsere Dienstleistungen in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Datendienste und Handelsausführung bieten Informationen, Analysen und Plattformen, die unseren Kunden dabei helfen, Prozesse zu optimieren und Chancen zu nutzen. Bei ICE Mortgage Technology gestalten wir die Immobilienfinanzierung in den USA neu – von der ersten Kundenansprache über die Kreditvergabe und den Vertragsabschluss bis hin zur Registrierung und der langfristigen Betreuung. Gemeinsam sorgt ICE für die Transformation, Optimierung und Automatisierung von Branchen, um unseren Kunden neue Chancen zu eröffnen.

Zu den Marken von ICE und/oder seinen verbundenen Unternehmen gehören Intercontinental Exchange, ICE, das ICE-Block-Logo, NYSE und New York Stock Exchange. Informationen zu weiteren Marken und Rechten an geistigem Eigentum der Intercontinental Exchange, Inc. und/oder ihrer verbundenen Unternehmen finden Sie hier. Die wesentlichen Informationsdokumente für bestimmte Produkte, die unter die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und versicherungsbasierte Anlageprodukte fallen, können auf der Website der jeweiligen Börse unter der Rubrik „Wesentliche Informationsdokumente (KIDS)“ abgerufen werden.

Safe-Harbor-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 – Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Geschäftstätigkeit von ICE, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Eine Erörterung weiterer Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von ICE, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren im Jahresbericht von ICE auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der am 5. Februar 2026 bei der SEC eingereicht wurde.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.