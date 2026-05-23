I futures perpetui di ICE Brent e ICE WTI verranno lanciati su OKX
I futures perpetui di ICE Brent e ICE WTI verranno lanciati su OKX
SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--OKX, una società di tecnologia blockchain e di trading che si rivolge a più di 120 milioni di clienti a livello globale, e Intercontinental Exchange (NYSE: ICE), uno dei fornitori leader mondiali di tecnologia per i mercati finanziari e di dati che alimentano i mercati capitali globali, tra cui la Borsa di New York, hanno annunciato oggi dei piani per il lancio da parte di OKX di futures perpetui basati sugli indici di riferimento energetici ICE del Brent e del WTI.
Si prevede che i prodotti saranno disponibili per il trading sulla piattaforma di OKX nelle giurisdizioni in cui OKX è autorizzata a offrire prodotti di tipo "futures perpetui". I nuovi contratti di OKX rappresentano un importante passo verso l'espansione dell'accesso regolamentato ai mercati mercati globali delle materie prime tramite l'infrastruttura degli asset digitali.
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