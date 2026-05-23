Perpetual futures op basis van ICE Brent en ICE WTI worden gelanceerd op OKX
Perpetual futures op basis van ICE Brent en ICE WTI worden gelanceerd op OKX
SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--OKX, een blockchain-technologie- en handelsbedrijf met meer dan 120 miljoen klanten wereldwijd, en Intercontinental Exchange (NYSE: ICE), een van 's werelds toonaangevende leveranciers van financiële markttechnologie en data voor wereldwijde kapitaalmarkten, waaronder de New York Stock Exchange, hebben vandaag plannen aangekondigd voor de lancering van perpetual futures op basis van ICE's Brent Crude- en WTI Crude-energiebenchmarks via OKX.
De producten zullen naar verwachting beschikbaar zijn voor handel op het OKX-platform in rechtsgebieden waar OKX een vergunning heeft om perpetual futures aan te bieden. De nieuwe OKX-contracten vormen een belangrijke stap voorwaarts in het uitbreiden van gereguleerde toegang tot wereldwijde grondstoffenmarkten via digitale activa-infrastructuur.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Contactpersoon voor de media bij OKX:
Dave Heinzinger
+1 646 430 4579
dave.heinzinger@okx.com
Contactpersoon voor beleggersrelaties bij OKX:
Elliott Suthers
+ 44 073777 220650
elliott.suthers@okx.com
Contactpersoon voor de media bij ICE
Damon Leavell
damon.leavell@ice.com
+1 212 323 8587
Contactpersoon voor beleggersrelaties bij ICE:
Steve Eagerton
+1 904 854 3683
steve.eagerton@ice.com