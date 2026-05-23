Perpetual futures op basis van ICE Brent en ICE WTI worden gelanceerd op OKX

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--OKX, een blockchain-technologie- en handelsbedrijf met meer dan 120 miljoen klanten wereldwijd, en Intercontinental Exchange (NYSE: ICE), een van 's werelds toonaangevende leveranciers van financiële markttechnologie en data voor wereldwijde kapitaalmarkten, waaronder de New York Stock Exchange, hebben vandaag plannen aangekondigd voor de lancering van perpetual futures op basis van ICE's Brent Crude- en WTI Crude-energiebenchmarks via OKX.

De producten zullen naar verwachting beschikbaar zijn voor handel op het OKX-platform in rechtsgebieden waar OKX een vergunning heeft om perpetual futures aan te bieden. De nieuwe OKX-contracten vormen een belangrijke stap voorwaarts in het uitbreiden van gereguleerde toegang tot wereldwijde grondstoffenmarkten via digitale activa-infrastructuur.

