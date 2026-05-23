ICE Brent e ICE WTI - Contratos Futuros Perpétuos serão lançados na OKX

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--OKX, uma empresa de tecnologia blockchain e negociação que atende mais de A OKX, com 120 milhões de clientes em todo o mundo, e a Intercontinental Exchange (NYSE: ICE), uma das principais fornecedoras mundiais de tecnologia e dados para o mercado financeiro, que impulsiona os mercados de capitais globais, incluindo a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), anunciaram hoje planos para o lançamento de contratos futuros perpétuos baseados nos benchmarks de energia Brent Crude e WTI Crude da ICE.

Espera-se que os produtos estejam disponíveis para negociação na plataforma da OKX em jurisdições onde a OKX possui licença para oferecer produtos de contratos futuros perpétuos. Os novos contratos da OKX representam um grande passo em direção à expansão do acesso regulamentado aos mercados globais de commodities por meio da infraestrutura de ativos digitais.

Esta primeira colaboração em produtos entre a OKX e a ICE ocorre após as empresas estabelecerem uma relação estratégica em março de 2026. A ICE opera algumas das principais bolsas de valores, câmaras de compensação e serviços de dados de mercado do mundo nos mercados de energia, commodities, renda fixa e ações.

Os preços futuros da ICE para Brent e WTI servirão de base para os novos contratos perpétuos oferecidos na plataforma da OKX. O petróleo Brent e o WTI estão entre os benchmarks de petróleo mais utilizados no mundo.

"Os mercados de petróleo são cruciais para a economia global. Os mercados futuros de Brent e WTI da ICE fornecem os preços de referência nos quais os traders de energia em todo o mundo confiam. Incorporá-los a contratos futuros perpétuos regulamentados é exatamente o tipo de ponte entre os mercados tradicionais e digitais que os participantes do mercado vêm solicitando", disse Haider Rafique, sócio-gerente Global da OKX. "Este lançamento oferece aos traders de varejo acesso aos benchmarks de energia mais importantes do mundo em um ambiente regulamentado e transparente. Trata-se de um passo significativo rumo à modernização do dinheiro e dos mercados."

Ao integrar benchmarks de commodities reconhecidos globalmente em mercados digitais regulamentados, a OKX e a ICE estão estabelecendo novos caminhos para que os usuários acessem alguns dos mercados de energia mais importantes do mundo.

“Esses novos contratos perpétuos da OKX, baseados nos mercados de petróleo globais, líquidos, transparentes e de grande profundidade da ICE, permitem que a base de clientes da OKX, composta por 120 milhões de investidores de varejo, acesse produtos de referência de energia”, disse Trabue Bland, vice-presidente sênior de Bolsas de Futuros da ICE.

O lançamento ocorre em um momento de crescente interesse em finanças tokenizadas, derivativos regulamentados e produtos de ativos reais em todo o mundo. Para a OKX, o lançamento reflete a estratégia mais ampla da empresa de expandir a infraestrutura regulamentada e desenvolver produtos projetados para participação a longo prazo nos mercados financeiros globais. A OKX continua investindo na expansão de mercados licenciados, infraestrutura institucional e produtos que conectam ativos digitais aos mercados financeiros tradicionais.

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa fintech conhecida por sua plataforma global de negociação de criptomoedas e por sua carteira e marketplace on-chain. A empresa desenvolve tecnologia e aplicativos para modernizar o dinheiro e os mercados. A OKX é conhecida por ser um dos aplicativos de criptomoedas e pagamentos mais rápidos e confiáveis, tendo processado trilhões de dólares em transações para mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo.

A sede da OKX fica em San Jose, Califórnia, para as Américas, e em Dubai para o Oriente Médio, com escritórios regionais em São Paulo, Nova York, Hong Kong, Singapura, Turquia, Austrália e Europa. Ao longo dos últimos anos, a OKX construiu uma das empresas de criptomoedas mais abrangentes e em conformidade com as regulamentações do mundo. Ela possui licenças nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Espaço Econômico Europeu (EEE), Singapura e Austrália, além de outros mercados.

A OKX está firmemente comprometida com a transparência e a segurança e publica relatórios de Prova de Reservas mensalmente. Para saber mais sobre a OKX, baixe o aplicativo ou acese: okx.com.

Sobre a Intercontinental Exchange

A Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE) é uma empresa listada na Fortune 500 que projeta, constrói e opera redes digitais que conectam pessoas a oportunidades. Fornecemos tecnologia financeira e serviços de dados em diversas classes de ativos, ajudando nossos clientes a acessar ferramentas de fluxo de trabalho essenciais que aumentam a transparência e a eficiência. As bolsas de futuros, ações e opções da ICE -- incluindo a New York Stock Exchange -- e as câmaras de compensação ajudam as pessoas a investir, captar recursos e gerenciar riscos. Oferecemos alguns dos maiores mercados do mundo para negociar e liquidar produtos de energia e ambientais. Nossos serviços de renda fixa, serviços de dados e execução fornecem informações, análises e plataformas que ajudam nossos clientes a otimizar processos e aproveitar oportunidades. Na ICE Mortgage Technology, estamos transformando o financiamento imobiliário nos EUA, desde o contato inicial com o consumidor até a produção, o fechamento, o registro e o relacionamento de longo prazo com os clientes. Juntos, a ICE transforma, simplifica e automatiza setores para conectar nossos clientes a oportunidades.

As marcas registradas da ICE e/ou de suas afiliadas incluem Intercontinental Exchange, ICE, o logotipo da ICE, NYSE e New York Stock Exchange. Informações sobre outras marcas registradas e direitos de propriedade intelectual da Intercontinental Exchange, Inc. e/ou de suas afiliadas podem ser encontradas aqui. Os Documentos de Informação Fundamental (KIDs) para determinados produtos abrangidos pelo Regulamento da UE sobre Produtos de Investimento de Varejo e de Seguros (Repackaged Retail and Insurance-based Investment Products Regulation) podem ser acessados ​​no site da respectiva bolsa de valores, na seção “Documentos de Informação Fundamental (KIDs)”.

Declaração de Porto Seguro (Safe Harbor) nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) -- As declarações neste comunicado à imprensa referentes aos negócios da ICE que não constituem fatos históricos são “declarações prospectivas” que envolvem riscos e incertezas. Para uma análise dos riscos e incertezas adicionais que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os documentos da ICE arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo, entre outros, os fatores de risco no Relatório Anual da ICE no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme arquivado na SEC em 5 de fevereiro de 2026.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.