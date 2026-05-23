Los futuros perpetuos de Brent y WTI de ICE estarán disponibles en OKX

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--OKX, empresa de tecnología basada en cadena de bloques y negociación que presta servicios a más de 120 millones de clientes en todo el mundo, e Intercontinental Exchange (NYSE: ICE), uno de los principales proveedores globales de tecnología y datos para los mercados financieros y operador de infraestructuras clave para los mercados de capitales internacionales, incluida la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange), anunciaron hoy sus planes de lanzar en OKX contratos de futuros perpetuos basados en los índices de referencia energéticos Brent Crude y WTI Crude de ICE.

Se espera que los productos estén disponibles para operar en la plataforma de OKX en aquellas jurisdicciones donde la empresa cuente con autorización para ofrecer contratos de futuros perpetuos. Los nuevos contratos representan un avance significativo en la ampliación del acceso regulado a los mercados globales de materias primas mediante infraestructura de activos digitales.

Esta primera colaboración comercial entre OKX e ICE se produce después de que ambas empresas establecieran una relación estratégica en marzo de 2026. ICE opera algunas de las principales bolsas, cámaras de compensación y plataformas de datos de mercado del mundo en los segmentos de energía, materias primas, renta fija y renta variable.

Los precios de los futuros sobre Brent y WTI de ICE servirán como referencia para los nuevos contratos perpetuos ofrecidos en la plataforma de OKX. Brent Crude y WTI figuran entre los índices de referencia del petróleo más utilizados a nivel mundial.

“Los mercados petroleros desempeñan un papel fundamental en la economía global. Los mercados de futuros de Brent y WTI de ICE proporcionan precios de referencia en los que confían operadores energéticos de todo el mundo. Incorporarlos al ámbito de los futuros perpetuos regulados constituye exactamente el tipo de puente entre los mercados tradicionales y digitales que los participantes venían reclamando”, afirmó Haider Rafique, socio director global de OKX. “Este lanzamiento brinda a los inversores minoristas acceso a los principales índices de referencia energéticos del mundo en un entorno regulado y transparente. Se trata de un avance importante en nuestro objetivo de modernizar el dinero y los mercados”.

Al integrar índices de referencia de materias primas reconocidos internacionalmente en mercados digitales regulados, OKX e ICE crean nuevas vías de acceso a algunos de los mercados energéticos más relevantes del mundo.

“Estos nuevos contratos perpetuos de OKX, basados en los mercados petroleros globales de ICE, caracterizados por su profundidad, liquidez y transparencia, permiten que la base de más de 120 millones de inversores minoristas de OKX acceda a productos vinculados a referencias energéticas”, señaló Trabue Bland, vicepresidente sénior de Bolsas de Futuros de ICE.

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente interés global por la tokenización de activos, los derivados regulados y los productos respaldados por activos del mundo real. Para OKX, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia enfocada en ampliar la infraestructura regulada y desarrollar soluciones para una participación sostenida en los mercados financieros internacionales. La empresa continúa invirtiendo en la expansión de mercados regulados, infraestructura institucional y herramientas que conectan los activos digitales con las finanzas tradicionales.

Acerca de OKX

OKX es una empresa de tecnología financiera reconocida por su plataforma global de negociación de criptomonedas, así como por su billetera y mercado basados en tecnología de cadena de bloques. La empresa desarrolla tecnología y aplicaciones destinadas a modernizar el dinero y los mercados. OKX es reconocida por ofrecer una de las aplicaciones de criptomonedas y pagos más rápidas y confiables del sector, con transacciones por billones de dólares realizadas por más de 120 millones de usuarios en todo el mundo.

La empresa tiene su sede para las Américas en San José, California, y para Medio Oriente en Dubái, además de oficinas regionales en São Paulo, Nueva York, Hong Kong, Singapur, la República de Turquía, Australia y Europa. En los últimos años, OKX se ha consolidado como una de las empresas de criptomonedas con licencias y cumplimiento normativo más completos del mundo. Actualmente cuenta con autorizaciones regulatorias en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, el Espacio Económico Europeo (EEE), Singapur, Australia y otros mercados.

OKX mantiene un firme compromiso con la transparencia y la seguridad, y publica mensualmente informes de prueba de reservas. Para más información sobre OKX, descargue la aplicación o visite okx.com.

Acerca de Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE) integra el índice Fortune 500 y diseña, desarrolla y opera redes digitales que conectan a las personas con nuevas oportunidades. La empresa ofrece servicios de tecnología financiera y datos en las principales clases de activos, y proporciona a sus clientes herramientas esenciales para sus operaciones que contribuyen a mejorar la transparencia y la eficiencia. Las bolsas de futuros, acciones y opciones de ICE, incluida la Bolsa de Nueva York, junto con sus cámaras de compensación, facilitan la inversión, la captación de capital y la gestión de riesgos. Asimismo, la empresa opera algunos de los mayores mercados del mundo para la negociación y compensación de productos energéticos y ambientales. Sus servicios de renta fija, datos y ejecución proporcionan información, análisis y plataformas que ayudan a los clientes a optimizar procesos y aprovechar oportunidades de negocio. A través de ICE Mortgage Technology, la empresa impulsa la transformación del financiamiento hipotecario en Estados Unidos, desde el primer contacto con el consumidor hasta la originación, formalización, registro y administración de los préstamos durante toda su vigencia. En conjunto, ICE transforma, simplifica y automatiza procesos en distintos sectores para conectar a sus clientes con nuevas oportunidades.

Las marcas comerciales de ICE y/o sus filiales incluyen Intercontinental Exchange, ICE, el diseño gráfico ICE Block, NYSE y Bolsa de Nueva York. La información sobre otras marcas comerciales y derechos de propiedad intelectual de Intercontinental Exchange, Inc. y/o sus filiales está disponible aquí. Los Documentos de Datos Fundamentales de determinados instrumentos comprendidos en el Reglamento de la Unión Europea sobre productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros pueden consultarse en el sitio web de la bolsa pertinente, en la sección “Documentos de Datos Fundamentales (KID)”.

Las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa relativas a las actividades de ICE que no constituyen hechos históricos son “declaraciones prospectivas” (forward-looking statements) y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera significativa de los previstos. Para información adicional sobre los riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran significativamente de los previstos en estas declaraciones prospectivas, véanse las presentaciones realizadas por ICE ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, incluidos, entre otros, los factores de riesgo contenidos en su Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la SEC el 5 de febrero de 2026.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.