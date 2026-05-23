Lancement des contrats à terme perpétuels ICE Brent et ICE WTI sur OKX

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--OKX, une société spécialisée dans la technologie blockchain et le trading qui compte plus de 120 millions de clients à travers le monde, et Intercontinental Exchange (NYSE : ICE), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de données pour les marchés financiers alimentant les marchés de capitaux mondiaux, notamment la Bourse de New York, ont annoncé aujourd’hui leur intention de lancer sur OKX des contrats à terme perpétuels basés sur les indices de référence énergétiques ICE Brent Crude et WTI Crude.

Ces produits devraient être disponibles à la négociation sur la plateforme d’OKX dans les juridictions où OKX est autorisée à proposer des contrats à terme perpétuels. Ces nouveaux contrats OKX constituent une avancée majeure dans l’élargissement de l’accès réglementé aux marchés mondiaux des matières premières via une infrastructure d’actifs numériques.

Cette première collaboration entre OKX et ICE en matière de produits fait suite à l’établissement d’une relation stratégique entre les deux sociétés en mars 2026. ICE exploite certaines des principales bourses, chambres de compensation et services de données de marché au monde sur les marchés de l’énergie, des matières premières, des titres à revenu fixe et des actions.

Les prix des contrats à terme ICE sur le Brent et le WTI serviront de base aux nouveaux contrats à durée indéterminée proposés sur la plateforme d’OKX. Le Brent et le WTI comptent parmi les indices de référence pétroliers les plus largement utilisés au monde.

« Les marchés pétroliers sont essentiels à l’économie mondiale. Les marchés à terme ICE du Brent et du WTI fournissent les prix de référence sur lesquels s’appuient les traders en énergie partout dans le monde. Les intégrer dans des contrats à terme perpétuels réglementés constitue exactement le type de passerelle entre les marchés traditionnels et numériques que les acteurs du marché réclamaient », déclare Haider Rafique, associé gérant mondial chez OKX. « Ce lancement permet aux traders particuliers d’accéder aux indices de référence énergétiques les plus importants au monde dans un environnement réglementé et transparent. Il s’agit d’une avancée significative dans le cadre de la modernisation de la finance et des marchés. »

En intégrant des indices de référence sur les matières premières mondialement reconnus dans des marchés numériques réglementés, OKX et ICE ouvrent de nouvelles voies permettant aux utilisateurs d’accéder à certains des marchés énergétiques les plus importants au monde.

« Ces nouveaux contrats à terme perpétuels d’OKX, basés sur les marchés pétroliers mondiaux de l’ICE, qui sont profonds, liquides et transparents, permettent à la base de 120 millions de traders particuliers d’OKX d’accéder à des produits de référence dans le domaine de l’énergie », déclare Trabue Bland, vice-président principal chargé des bourses à terme chez ICE.

Ce lancement intervient à un moment où l’intérêt pour la finance tokenisée, les dérivés réglementés et les produits liés à des actifs réels s’accélère à l’échelle mondiale. Pour OKX, ce lancement reflète la stratégie globale de l’entreprise visant à étendre son infrastructure réglementée et à développer des produits conçus pour une participation à long terme aux marchés financiers mondiaux. OKX continue d’investir dans l’expansion des marchés agréés, dans l’infrastructure institutionnelle et dans des produits qui font le lien entre les actifs numériques et les marchés financiers traditionnels.

À propos d'OKX

OKX est une entreprise de technologie financière connue pour sa plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies, ainsi que pour son portefeuille et sa place de marché sur la blockchain. La société développe des technologies et des applications visant à moderniser la monnaie et les marchés. OKX est reconnue comme l’une des applications de cryptomonnaies et de paiement les plus rapides et les plus fiables, ayant traité des transactions s’élevant à des milliers de milliards de dollars pour plus de 120 millions de personnes à travers le monde.

OKX a son siège social à San José, en Californie, pour les Amériques, et à Dubaï pour le Moyen-Orient, avec des bureaux régionaux à São Paulo, New York, Hong Kong, Singapour, en Turquie, en Australie et en Europe. Au cours des dernières années, OKX s’est imposée comme l’une des sociétés de cryptomonnaies agréées et conformes à la réglementation les plus complètes au monde. Elle détient des licences aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, dans l’EEE, à Singapour et en Australie, ainsi que sur d’autres marchés.

OKX s’engage résolument en faveur de la transparence et de la sécurité et publie chaque mois des rapports de preuve de réserves. Pour en savoir plus sur OKX, téléchargez l’application ou rendez-vous sur : okx.com.

À propos d'Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE : ICE) est une entreprise classée au Fortune 500 qui conçoit, développe et exploite des réseaux numériques permettant de mettre les individus en relation avec des opportunités. Nous fournissons des technologies financières et des services de données couvrant les principales classes d’actifs, aidant ainsi nos clients à accéder à des outils de flux de travail essentiels qui renforcent la transparence et l’efficacité. Les bourses de contrats à terme, d’actions et d’options d’ICE, y compris la Bourse de New York, ainsi que ses chambres de compensation aident les acteurs du marché à investir, à lever des capitaux et à gérer les risques. Nous proposons certains des plus grands marchés mondiaux pour la négociation et la compensation de produits liés à l’énergie et à l’environnement. Nos activités de titres à revenu fixe, nos services de données et nos capacités d’exécution fournissent des informations, des analyses et des plateformes qui aident nos clients à rationaliser leurs processus et à tirer parti des opportunités. Chez ICE Mortgage Technology, nous transformons le financement immobilier aux États-Unis, depuis l’engagement initial du consommateur jusqu’à la production de prêts, la conclusion, l’enregistrement et la relation de service à long terme. Ensemble, ICE transforme, harmonise et automatise les secteurs d’activité pour connecter nos clients aux opportunités.

Les marques commerciales d’ICE et/ou de ses filiales comprennent Intercontinental Exchange, ICE, le logo ICE en forme de bloc, NYSE et New York Stock Exchange. Les informations concernant les autres marques commerciales et droits de propriété intellectuelle d’Intercontinental Exchange, Inc. et/ou de ses filiales sont disponibles ici. Les documents d’informations clés pour certains produits couverts par le règlement de l’UE sur les produits d’investissement de détail et les produits d’investissement liés à l’assurance sont accessibles sur le site web de la bourse concernée sous la rubrique « Documents d’informations clés (KIDS) ».

Déclaration de sécurité au titre du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 - Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant les activités d’ICE qui ne sont pas des faits historiques constituent des « déclarations prospectives » comportant des risques et des incertitudes. Pour une analyse des risques et incertitudes supplémentaires susceptibles d’entraîner une divergence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez consulter les documents déposés par ICE auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris, sans s’y limiter, les facteurs de risque figurant dans le rapport annuel d’ICE sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, tel que déposé auprès de la SEC le 5 février 2026.

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