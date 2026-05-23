ICE布伦特原油和ICE WTI原油永续期货将在OKX推出

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 服务全球超过1.2亿客户的区块链技术和交易公司OKX，与服务全球资本市场的世界领先金融市场技术和数据提供商Intercontinental Exchange（洲际交易所，纽约证券交易所代码：ICE）（包括New York Stock Exchange，即纽约证券交易所）今天宣布，这两家公司计划由OKX推出基于ICE布伦特原油和WTI原油基准指数的永续期货。

该等产品预计将可在OKX获准提供永续期货产品的司法管辖区通过OKX的平台进行交易。新推出的OKX合约标志着通过数字资产基础设施，扩大投资全球大宗商品市场的受监管渠道方面迈出一大步。

这是2026年3月OKX与ICE建立战略合作关系后的首个产品合作项目。ICE旗下有多个全球领先的交易所、结算所和市场数据服务，涵盖能源、大宗商品、固定收益和股票市场等。

ICE的布伦特原油和WTI原油期货价格将作为OKX平台新推出永续合约的基础。布伦特原油和WTI原油是全世界最广泛参考的石油基准指数之一。

“石油市场对世界经济至关重要。ICE布伦特原油和WTI原油期货市场提供了全世界能源交易者所依赖的基准价格。将这些产品纳入受监管的永续期货，实际上是在传统市场和数字市场之间架起市场参与者期待已久的桥梁”，OKX全球管理合伙人Haider Rafique指出。“该产品的发布可让零售交易者在受监管的透明环境中使用全世界最重要的能源基准指数。这是我们在货币和市场现代化方面迈出的一大步。”

通过将全球知名的商品基准指数纳入受监管的数字市场，OKX和ICE将为用户提供参与全球最重要能源市场的新渠道。

“这些新的OKX永续合约以ICE深入、透明且流动性良好的全球石油生产为基础，让OKX的1.2亿零售交易者客户能够参与能源基准产品的交易”，ICE期货交易所高级副总裁Trabue Bland指出。

这些产品的推出恰逢全球投资者对代币化金融、受监管衍生品和真实世界资产产品的兴趣日益浓厚。对于OKX而言，这些产品的推出反映了该公司扩大受监管基础设施，打造长期参与全球金融市场的产品的全面战略。OKX不断投资扩展持牌市场、机构级基础设施以及在数字资产与传统金融市场之间建立桥梁的产品。

关于OKX

OKX是一家金融科技公司，以其全球加密货币交易平台、链上钱包和市场闻名。该公司开发各种技术和应用程序来实现货币与市场的现代化。OKX是运行速度最快、最可靠的加密货币和支付应用程序之一，为全世界超过1.2亿人处理数万亿美元的交易。

OKX美洲总部位于加利福尼亚州圣何塞，中东总部位于迪拜，并在圣保罗、纽约、香港、新加坡、土耳其共和国、澳大利亚和欧洲设有区域办事处。经过过去几年的发展，OKX已成为全世界最综合性的监管合规持牌加密货币公司之一。该公司在美国、阿联酋、欧洲经济区、新加坡、澳大利亚以及其他市场均持有牌照。

OKX高度重视透明度和安全性，每月发布《准备金证明》（Proof of Reserves）报告。要了解有关OKX的更多信息，请下载应用或访问：okx.com。

关于Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc.（洲际交易所有限公司，纽约证券交易所代码：ICE）是一家《财富》500强公司，设计、建设和运营能够为人们对接机会的数字网络。我们提供的金融技术和数据服务涵盖主要资产类别，帮助我们的客户可提高透明度和效率的任务关键工作流程工具。ICE旗下的期货、股票和期权交易所（包括New York Stock Exchange，即纽约证券交易所）以及结算所助力人们开展投资、募集资本、管理风险。我们的能源和环境产品交易和结算市场位居世界前列。我们的固定收益、数据服务和执行部门提供信息、分析和平台，帮助客户简化流程并把握机会。ICE Mortgage Technology实现美国住房金融的转型，涵盖从初步消费者接触到贷款生成、交割、登记注册和长期服务关系的各个环节。总之，ICE致力于通过行业的转型、简化和自动化来为客户对接机会。

ICE和/或其附属机构的商标包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方块设计、NYSE和New York Stock Exchange。如需了解有关Intercontinental Exchange, Inc.和/或其附属机构的其他商标和知识产权的信息，请点击 此处 。请访问相关交易所网站的“关键信息文件(KIDS)”版块，获取《欧盟包装零售和基于保险的投资产品条例》涵盖的某些产品的关键信息文件。

《1995年私人证券诉讼改革法》下的安全港声明——本新闻稿中有关ICE业务但不属于历史事实的陈述属于存在风险和不确定性的“前瞻性陈述”。要了解可能导致实际结果与前瞻性陈述中所含结果不同的其他风险和不确定性，请参阅ICE向美国证券交易委员会（SEC）备案的资料，包括但不限于2026年2月5日向SEC备案的ICE截至2025年12月31日止年度的年度报告（表格10-K）中所述的风险因素。

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