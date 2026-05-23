ICEブレント原油・ICE WTI原油の無期限先物、OKXで提供開始へ

カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界で1億2,000万人超の顧客にサービスを提供するブロックチェーン技術・トレーディング企業のOKXと、ニューヨーク証券取引所を含む世界の資本市場を支える金融市場テクノロジーとデータを提供する世界有数のプロバイダーであるインターコンチネンタル取引所（NYSE：ICE）は、ICEが提供するブレント原油およびWTI原油のエネルギー・ベンチマークに基づく無期限先物を、OKXが提供開始する計画を発表しました。

これらの商品は、OKXが無期限先物商品を提供する認可を受けている法域で、OKXのプラットフォーム上で取引可能となる予定です。新たなOKXの無期限先物契約は、デジタル資産インフラを通じて、規制に準拠した形で世界の商品市場へのアクセスを広げるうえで、大きな前進となります。

OKXとICEによる初の商品協業は、両社が2026年3月に戦略的関係を構築したことに続くものです。ICEは、エネルギー、商品、債券、株式の各市場において、世界有数の取引所、清算機関、市場データサービスを運営しています。

ICEのブレント原油先物およびWTI原油先物の価格は、OKXのプラットフォームで提供される新たな無期限先物契約の基礎となります。ブレント原油とWTI原油は、世界で最も広く参照されている石油ベンチマークに数えられます。

OKXのグローバル・マネージング・パートナー、ハイダー・ラフィークは次のように述べています。「石油市場は世界経済にとって極めて重要です。ICEのブレント原油とWTI原油の先物市場は、世界中のエネルギー・トレーダーが依拠するベンチマーク価格を提供しています。これらのベンチマークを規制に準拠した無期限先物に取り入れることは、市場参加者が求めてきた伝統的市場とデジタル市場を結ぶ架け橋そのものです。今回の提供開始により、個人トレーダーは、規制に準拠した透明性の高い環境で、世界で最も重要なエネルギー・ベンチマークにアクセスできるようになります。これは、OKXが金融と市場を現代化していくうえで、意味のある前進です。」

世界的に認知された商品ベンチマークを規制に準拠したデジタル市場に組み込むことで、OKXとICEは、ユーザーが世界の重要なエネルギー市場の一角にアクセスするための新たな経路を構築しています。

「ICEが運営する、厚みがあり流動性・透明性に優れた世界的な石油市場に基づくOKXの新たな無期限先物契約により、OKXの顧客基盤を構成する1億2,000万人の個人トレーダーは、エネルギー・ベンチマーク商品にアクセスできるようになります」と、ICEの先物取引所担当シニア・バイス・プレジデントであるトラビュー・ブランドは述べています。

今回の提供開始は、トークン化金融、規制対象デリバティブ、実世界資産関連商品への関心が世界的に急速に高まる中で行われます。OKXにとって今回の提供開始は、規制に準拠したインフラを拡大し、世界の金融市場への長期的な参加を見据えた商品を開発するという、同社のより広範な戦略を反映するものです。OKXは、ライセンスを取得した市場での展開拡大、機関投資家向けインフラ、デジタル資産と伝統的金融市場をつなぐ商品への投資を継続しています。

OKXについて

OKXは、グローバルな暗号資産取引プラットフォーム、オンチェーン・ウォレット、マーケットプレイスで知られるフィンテック企業です。同社は、金融と市場を現代化するためのテクノロジーとアプリケーションを開発しています。OKXは、世界中の1億2,000万人超のユーザーによる数兆ドル規模の取引を処理してきた、最も高速で信頼性の高い暗号資産・決済アプリの1つとして評価されています。

OKXは、米州本社をカリフォルニア州サンノゼに、中東本社をドバイに置き、サンパウロ、ニューヨーク、香港、シンガポール、トルコ共和国、オーストラリア、欧州に地域拠点を構えています。過去数年にわたり、OKXは、規制に準拠し、ライセンスを取得した暗号資産企業として、世界でも有数の包括的な体制を構築してきました。同社は米国、アラブ首長国連邦（UAE）、欧州経済領域（EEA）、シンガポール、オーストラリアのほか、その他の市場でライセンスを保有しています。

OKXは透明性とセキュリティーに一貫して取り組んでおり、準備金証明（Proof of Reserves）レポートを毎月公表しています。OKXの詳細については、アプリをダウンロードするか、okx.comをご覧ください。

インターコンチネンタル取引所について

インターコンチネンタル取引所（Intercontinental Exchange, Inc.、NYSE：ICE）は、人々と機会をつなぐデジタル・ネットワークを設計、構築、運営するフォーチュン500企業です。同社は、主要な資産クラスにわたって金融テクノロジーとデータサービスを提供し、透明性と効率性を高めるミッションクリティカルなワークフロー・ツールを顧客が利用できるよう支援しています。ICEの先物・株式・オプション取引所（ニューヨーク証券取引所を含む）および清算機関は、人々の投資、資金調達、リスク管理を支援しています。ICEは、エネルギーおよび環境関連商品の取引と清算において、世界最大級の市場を提供しています。ICEは、債券関連サービス、データサービス、取引執行機能を通じて、顧客がプロセスを合理化し、機会を捉えるのに役立つ情報、分析、プラットフォームを提供しています。ICE Mortgage Technologyでは、消費者との初期接点からローン組成、クロージング、登録、長期的なローンサービシング関係に至るまで、米国の住宅金融を変革しています。ICEは、これらの事業を通じて業界を変革、合理化、自動化し、顧客が機会を捉えられるよう支援しています。

ICEと関連会社の商標には、Intercontinental Exchange、ICE、ICEのブロックのデザイン、NYSE、New York Stock Exchangeがあります。インターコンチネンタル取引所と関連会社のその他の商標と知的財産権に関する情報については、 こちら をご覧ください。EUパッケージ型リテール投資商品及び保険ベース投資商品規則の対象となる特定の商品の重要情報文書は、当該取引所のウェブサイトの「主要情報文書（KIDS）」のセクションで閲覧できます。

1995年米国民事証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー声明：本プレスリリースにおけるICEの事業に関する記述のうち、過去の事実ではないものは、リスクと不確実性を伴う「将来予想に関する記述」です。実際の結果が将来予想に関する記述に含まれる内容と異なるものとなる可能性のある追加的なリスクおよび不確実性については、ICEの米国証券取引委員会（SEC）への提出書類をご覧ください。これには、2026年2月5日にSECに提出された、2025年12月31日に終了した年度に関するICEの年次報告書（Form 10-K）に記載のリスク要因が含まれますが、これに限定されません。

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