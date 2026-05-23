OKX將聯合ICE推出布蘭特與WTI原油永續期貨

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 服務超過1.2億客戶的全球區塊鏈技術與交易公司OKX聯合為包括紐約證交所（NYSE）在內的全球資本市場提供支援的全球領先金融市場技術和資料提供者之一的洲際交易所集團（NYSE：ICE），在今日宣布，OK​​X計劃推出基於ICE布蘭特原油和WTI原油能源基準價格的永續期貨合約。

預計這些產品將在OKX獲得永續期貨產品銷售許可的司法管轄區內，透過OKX平台進行交易。 OKX推出的新合約標誌著透過數位資產基礎設施擴大全球商品市場監管准入的重要一步。

這是OKX與ICE自2026年3月建立策略合作關係後，雙方推出的首項產品合作。ICE在能源、大宗商品、固定收益及股票市場領域經營著多家全球頂尖的交易所、票據交換所及市場資料服務機構。

ICE的布蘭特原油和WTI原油期貨價格將作為OKX平台上新推出的永續合約的定價基準。布蘭特原油和WTI原油是全球最常被引用的原油基準價格之一。

「石油市場對世界經濟至關重要。ICE的布蘭特原油和WTI原油期貨市場提供全球能源交易者所依賴的基準價格。將其納入受監管的永續期貨市場，正是市場參與者一直以來所期盼的傳統市場與數位市場之間的橋樑。」OKX全球管理合夥人Haider Rafique表示，「此次推出使零售交易者能夠在受監管、透明的環境中交易全球最重要能源的基準價格，是我們推進貨幣和市場現代化進程中的重要一步。」

透過將全球公認的大宗商品基準價格整合到受監管的數位市場中，OKX和ICE正在為使用者開闢一條進入全球一些最重要的能源市場的新途徑。

「這些基於ICE深度、高流動性、透明且全球化的原油市場所推出的OKX新型永續合約讓OKX旗下1.2億名散戶交易者得以接觸能源基準產品。」ICE期貨交易所資深副總裁Trabue Bland表示。

此次發布正值全球對代幣化金融、受監管衍生性金融商品及實物資產產品的關注度日益升溫之際。對OKX而言，此舉體現了公司拓展受監管的基礎設施，並開發旨在長期參與全球金融市場產品的整體策略。OKX將繼續投資於持牌市場拓展、機構級基礎設施建設，以及能將數位資產與傳統金融市場相連結的產品。

關於OKX

OKX是一家金融科技公司，以其全球加密貨幣交易平台、鏈上錢包和市集而聞名。公司致力於開發技術和應用程序，以實現貨幣和市場的現代化。OKX以其速度和可靠性著稱，是目前全球最快速、最可靠的加密貨幣和支付應用程式之一，已為超過1.2億使用者處理了數萬億美元的交易。

OKX總部位於加州聖荷西（美洲地區）和杜拜（中東地區），並在聖保羅、紐約、香港、新加坡、土耳其、澳洲和歐洲設有區域辦事處。過去幾年，OKX已發展成為全球監管合規性最強、持有牌照最全面的加密貨幣公司之一。公司持有美國、阿聯、歐洲經濟區、新加坡和澳洲等市場的牌照。

OKX始終致力於透明度和安全性，並每月發布儲備金證明報告。如需瞭解有關OKX的更多資訊，請下載APP或造訪：okx.com。

關於Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE) 是一家《財星》500大企業，致力於設計、建構和營運數位網路，協助人們把握商機。我們提供跨主要資產類別的金融技術和資料服務，協助客戶取得任務關鍵型工作流程工具，以提高透明度和效率。ICE的期貨、股票和選擇權交易所（包括紐約證券交易所）和票據交換所協助人們投資、融資和管理風險。我們提供一些全球最大的能源和環境產品交易和清算市場。我們的固定收益、資料服務和執行能力提供資訊、分析和平台，協助我們的客戶簡化流程，抓住商機。ICE Mortgage Technology正在革新美國的住房金融體系，涵蓋從初期消費者互動、貸款承辦、交割、登記，到長期服務關係的各個環節。ICE致力於攜手合作，透過整合、簡化及自動化產業流程，協助客戶把握商機。

ICE和/或其附屬機構的商標包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方塊設計、NYSE和New York Stock Exchange。如欲瞭解有關Intercontinental Exchange, Inc.和/或其附屬機構的其他商標和智慧財產權的資訊，請點選 此處 。請造訪相關交易所網站的「關鍵資訊文件(KIDS)」版塊，取得《歐盟包裝零售和基於保險的投資產品條例》涵蓋的某些產品的關鍵資訊文件。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港聲明——本新聞稿中關於ICE業務的非歷史事實性陳述均為涉及風險和不確定性的「前瞻性陳述」。如欲瞭解有關可能造成實際結果與前瞻性陳述中所述結果存在差異的其他風險和不確定性的討論，請參閱ICE向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件，包括但不限於ICE於2026年2月5日向SEC遞交的截至2025年12月31日年度的Form 10-K年報。

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