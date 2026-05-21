La Universidad Carnegie Mellon y la Cleveland Clinic desarrollan un sistema de IA para interpretar con mayor precisión resonancias magnéticas cardíacas

PITTSBURGH y CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, en colaboración con el Centro de Investigación de Innovación Cardiovascular de la Cleveland Clinic, ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de interpretar una de las exploraciones del corazón más complejas en medicina, las imágenes por resonancia magnética (IRM) cardíacas, sin necesidad de datos de entrenamiento etiquetados manualmente.

El nuevo sistema, llamado CMR-CLIP, está diseñado para interpretar resonancias magnéticas cardíacas mediante la conexión de imágenes del corazón en movimiento con los informes de radiología clínicos correspondientes.

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