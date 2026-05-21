La Universidad Carnegie Mellon y la Cleveland Clinic desarrollan un sistema de IA para interpretar con mayor precisión resonancias magnéticas cardíacas
La Universidad Carnegie Mellon y la Cleveland Clinic desarrollan un sistema de IA para interpretar con mayor precisión resonancias magnéticas cardíacas
Entrenado con más de 13.000 estudios de pacientes, el nuevo sistema tiene un rendimiento hasta un 35 % superior al de los modelos existentes
A team of researchers from Carnegie Mellon University, in collaboration with Cleveland Clinic’s Cardiovascular Innovation Research Center, has developed an artificial intelligence (AI) system capable of interpreting some of the most complex heart scans in medicine, cardiac magnetic resonance imaging (MRI), without the need for manually labeled training data.
PITTSBURGH y CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, en colaboración con el Centro de Investigación de Innovación Cardiovascular de la Cleveland Clinic, ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de interpretar una de las exploraciones del corazón más complejas en medicina, las imágenes por resonancia magnética (IRM) cardíacas, sin necesidad de datos de entrenamiento etiquetados manualmente.
El nuevo sistema, llamado CMR-CLIP, está diseñado para interpretar resonancias magnéticas cardíacas mediante la conexión de imágenes del corazón en movimiento con los informes de radiología clínicos correspondientes.
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