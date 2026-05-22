-

Polpharma Biologics与Tuteur签署自身免疫性疾病生物类似药授权协议

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于生物类似药开发与生产的领先生物制药公司Polpharma Biologics今日宣布，已与总部位于阿根廷的Tuteur签署一项具有里程碑意义的授权协议。根据这一战略合作伙伴关系，Tuteur将获得一款用于治疗自身免疫性疾病的生物类似药在拉丁美洲（不包括巴西）地区的独家商业化权益。

Polpharma Biologics将全权负责该生物类似药的开发和生产工作。Tuteur则将负责其在获批许可区域内的商业化、营销及分销。此次合作体现了双方的共同承诺，即致力于提高高质量、可负担的生物疗法对整个拉丁美洲地区患者的可及性。

Polpharma Biologics首席执行官Anjan Selz表示：“与Tuteur合作是推进我们在全球范围内扩大生物类似药可及性这一使命的重要一步。凭借其在拉丁美洲深厚的本土专业知识和商业化能力，我们完全有能力将这一重要疗法带给饱受自身免疫性疾病困扰的患者。我们的共同目标是提高有效且可负担的治疗选择对整个地区的可及性。”

Tuteur总裁Jonathan Hahn表示：“我们与Polpharma Biologics的合作是Tuteur发展历程中的一个重要里程碑。与这样一家高水平的机构合作，进一步强化了我们的承诺，即为整个拉丁美洲的患者扩大获取世界级生物制剂的渠道。”

该生物类似药目前正处于开发阶段，旨在为自身免疫性疾病患者提供一种有效且耐受性良好的治疗选择。监管审批申请预计将在未来三年内提交。

关于Polpharma Biologics

Polpharma Biologics是一家专注于为全球市场开发和生产生技药品与生物类似药的生物制药公司集团。其设立在瑞士的生物类似药平台负责管理整个价值链——从产品筛选、投资分配到开发与商业化——确保与全球合作伙伴紧密协作，实现从概念到产品上市的高效推进。该公司的生物类似药产品组合涵盖处于从早期研究到商业化的不同开发阶段的多个项目。其国际化团队在项目领导、监管策略、CMC整合、器械开发、临床监督以及质量保证方面拥有深厚的专业知识。通过与值得信赖的合同开发与生产组织(CDMO)合作，Polpharma Biologics在各个核心治疗领域提供从细胞系开发到最终成品的端到端生物类似药解决方案。Polpharma Biologics致力于通过维持稳健且不断扩大的生物类似药管线，加速全球范围内生物疗法的可及性。

更多信息请访问：https://polpharmabiologics.com/polpharma-biologics-and-tuteur/

关于Tuteur

Tuteur是拉丁美洲专科医疗领域的领军企业，致力于提供创新疗法和解决方案以满足复杂的医疗需求。凭借对患者预后、卓越运营和战略合作的坚定承诺，Tuteur结合在专科药物生产和分销方面的深厚专业知识，为该地区的医疗保健提供者和患者提供服务。在强大的专科治疗管线和以患者为中心的方法驱动下，Tuteur在继续扩大其在拉丁美洲业务版图的同时，始终专注于创新、效率和可持续增长。

更多信息请访问：https://tuteurgroup.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Natalia Kwiecień
natalia.kwiecien@polpharmabiologics.com

Industry:

Polpharma Biologics

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：
Natalia Kwiecień
natalia.kwiecien@polpharmabiologics.com

More News From Polpharma Biologics

Polpharma Biologics与Libbs Farmacêutica签署自身免疫性疾病生物类似药授权协议

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于生物类似药研发和生产的领先生物制药公司Polpharma Biologics欣然宣布，已与巴西企业Libbs Farmacêutica签署一项具有里程碑意义的授权协议。通过这一战略合作伙伴关系，Libbs Farmacêutica将获得一款尖端自身免疫性疾病生物类似药在快速增长的巴西市场的独家商业化权利。 Polpharma Biologics将全权负责该生物类似药的研发和生产工作。Libbs Farmacêutica则拥有该药物在巴西的独家商业化、营销和分销授权。此次合作开启了令人振奋的新机遇，也彰显了两家公司共同的承诺，即为患者提供创新且可及的治疗方案。 Polpharma Biologics首席执行官Anjan Selz表示：“携这款生物类似药进军巴西市场，对Polpharma Biologics而言是重要的一步，也体现了我们持续致力于在全球范围内扩大高质量、可负担生物治疗药物可及性的使命。Libbs Farmacêutica对巴西市场有着深入的了解，与该公司合作让我们获得了强大的商业专业知识。结合我们的研...

Polpharma Biologics与MS Pharma就维多珠单抗(PB016)、奥瑞珠单抗(PB018)和古塞库单抗(PB019)候选生物类似药签署许可协议

阿姆斯特丹、瑞士楚格和波兰格但斯克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于生物类似药研发与生产的Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”)今日宣布，已与中东和北非(MENA)地区领先的生物类似药生产与分销企业MS Pharma签署许可协议，以在MENA地区商业化其生物类似药候选产品维多珠单抗(PB016)、奥瑞珠单抗(PB018)和古塞库单抗(PB019)。 根据协议，MS Pharma将负责这三款生物类似药在MENA地区的注册、营销和分销，而Polpharma Biologics将继续承担研发、生产和供应职责。此外，双方已同意将灌装业务转移至MENA地区。相关操作将在MS Pharma位于沙特阿拉伯的首座生物制品生产基地进行。 维多珠单抗是靶向α4β7整合素（一种参与免疫细胞向肠道迁移的分子）的单克隆抗体，适用于溃疡性结肠炎和克罗恩病。奥瑞珠单抗靶向CD20阳性B细胞，通过耗竭该细胞帮助减轻炎症，并延缓多发性硬化症患者的残疾进展。古塞库单抗是选择性结合白细胞介素-23 (IL-23) p19亚基的单克隆抗...

Polpharma Biologics与Fresenius Kabi就候选维多珠单抗生物类似药PB016签署许可协议

阿姆斯特丹、瑞士楚格和波兰格但斯克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”)宣布与Fresenius Kabi达成一项全球（中东及北非地区除外）许可协议，涉及PB016的商业化。PB016是一款候选维多珠单抗生物类似药，维多珠单抗是一种整合素受体拮抗剂（参考产品：Entyvio®*），该生物疗法适用于治疗中重度溃疡性结肠炎和克罗恩病。 根据协议条款，Polpharma Biologics将主导PB016的研发与生产，而Fresenius Kabi将拥有该药物在全球范围内（中东及北非地区除外）的独家商业化权利。 Polpharma Biologics Group监事会成员Konstantin Matentzoglu表示：“此次合作彰显了我们的使命——扩大高品质生物制剂的可及性，改善全球患者的治疗效果。Fresenius Kabi在商业化方面的深厚经验及其对生物类似药的投入，使其成为将PB016带给全球患者的理想合作伙伴。我们正携手迈出关键一步，共同应对慢性炎症性疾病日益加重的...
Back to Newsroom