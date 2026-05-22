Polpharma Biologics与Tuteur签署自身免疫性疾病生物类似药授权协议

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于生物类似药开发与生产的领先生物制药公司Polpharma Biologics今日宣布，已与总部位于阿根廷的Tuteur签署一项具有里程碑意义的授权协议。根据这一战略合作伙伴关系，Tuteur将获得一款用于治疗自身免疫性疾病的生物类似药在拉丁美洲（不包括巴西）地区的独家商业化权益。

Polpharma Biologics将全权负责该生物类似药的开发和生产工作。Tuteur则将负责其在获批许可区域内的商业化、营销及分销。此次合作体现了双方的共同承诺，即致力于提高高质量、可负担的生物疗法对整个拉丁美洲地区患者的可及性。

Polpharma Biologics首席执行官Anjan Selz表示：“与Tuteur合作是推进我们在全球范围内扩大生物类似药可及性这一使命的重要一步。凭借其在拉丁美洲深厚的本土专业知识和商业化能力，我们完全有能力将这一重要疗法带给饱受自身免疫性疾病困扰的患者。我们的共同目标是提高有效且可负担的治疗选择对整个地区的可及性。”

Tuteur总裁Jonathan Hahn表示：“我们与Polpharma Biologics的合作是Tuteur发展历程中的一个重要里程碑。与这样一家高水平的机构合作，进一步强化了我们的承诺，即为整个拉丁美洲的患者扩大获取世界级生物制剂的渠道。”

该生物类似药目前正处于开发阶段，旨在为自身免疫性疾病患者提供一种有效且耐受性良好的治疗选择。监管审批申请预计将在未来三年内提交。

关于Polpharma Biologics

Polpharma Biologics是一家专注于为全球市场开发和生产生技药品与生物类似药的生物制药公司集团。其设立在瑞士的生物类似药平台负责管理整个价值链——从产品筛选、投资分配到开发与商业化——确保与全球合作伙伴紧密协作，实现从概念到产品上市的高效推进。该公司的生物类似药产品组合涵盖处于从早期研究到商业化的不同开发阶段的多个项目。其国际化团队在项目领导、监管策略、CMC整合、器械开发、临床监督以及质量保证方面拥有深厚的专业知识。通过与值得信赖的合同开发与生产组织(CDMO)合作，Polpharma Biologics在各个核心治疗领域提供从细胞系开发到最终成品的端到端生物类似药解决方案。Polpharma Biologics致力于通过维持稳健且不断扩大的生物类似药管线，加速全球范围内生物疗法的可及性。

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关于Tuteur

Tuteur是拉丁美洲专科医疗领域的领军企业，致力于提供创新疗法和解决方案以满足复杂的医疗需求。凭借对患者预后、卓越运营和战略合作的坚定承诺，Tuteur结合在专科药物生产和分销方面的深厚专业知识，为该地区的医疗保健提供者和患者提供服务。在强大的专科治疗管线和以患者为中心的方法驱动下，Tuteur在继续扩大其在拉丁美洲业务版图的同时，始终专注于创新、效率和可持续增长。

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