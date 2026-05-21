L’aéroport international Austin-Bergstrom et Porter Airlines célèbrent le nouveau service sans escale entre Austin et Toronto

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--L’aéroport international Austin-Bergstrom (AUS) a accueilli Porter Airlines à titre de plus récente compagnie aérienne partenaire aujourd’hui, célébrant le lancement d’un service sans escale du transporteur entre Austin et l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ). Ce nouvel itinéraire représente une étape importante dans le renforcement des liaisons internationales entre le centre du Texas et Toronto, et l’élargissement du réseau nord-américain en pleine croissance de Porter.

Le service offert à l’année offrira aux voyageurs de la région d’Austin un lien direct avec Toronto à raison de cinq vols par semaine, tout en ouvrant la voie à des déplacements ultérieurs dans le réseau canadien de Porter. Pour les entreprises et les universités, et pour les visiteurs qui voyagent entre les deux villes, cet itinéraire crée de nouvelles occasions de renforcer les liens économiques et culturels entre le Texas et le Canada.

Les vols seront effectués sur les aéronefs modernes Embraer E195-E2, qui permettront aux passagers de vivre l’expérience exceptionnelle de la classe économique de Porter. Les passagers pourront savourer des collations et des boissons gratuites – y compris de la bière et du vin servis dans de vrais verres – et profiter d’un accès au Wi-Fi rapide et gratuit, de prises de courant à chaque siège et d’un habitacle confortable sans sièges centraux.

Toronto offre aux voyageurs un accès à l’une des villes les plus dynamiques d’Amérique du Nord, reconnue pour son effervescence artistique et gastronomique, ses divertissements de calibre mondial et sa présence commerciale internationale. Les visiteurs peuvent découvrir des attractions comme la Tour CN, explorer le secteur riverain le long du lac Ontario ou admirer des lieux célèbres situés à proximité, comme les chutes Niagara.

Un événement a eu lieu à AUS pour souligner le départ inaugural, réunissant des dirigeants de l’aéroport, des représentants des compagnies aériennes, des partenaires communautaires et les passagers du premier vol.

« L’arrivée de Porter Airlines à AUS représente une étape importante pour notre aéroport et la région du centre du Texas », a déclaré Ghizlane Badawi, chef de la direction de l’aéroport international Austin-Bergstrom. « Chaque nouvelle liaison internationale renforce le rôle d’Austin en tant que destination mondiale et soutient la vitalité économique de notre communauté. Ce service vers Toronto offre à nos passagers une autre option de voyage sans tracas, tout en invitant les nouveaux visiteurs à découvrir ce qui rend Austin unique. »

« Austin est l’une des villes les plus dynamiques et qui se développe le plus rapidement en Amérique du Nord, ce qui en fait un choix idéal pour le réseau de vols en pleine croissance de Porter. Cet itinéraire ouvre de nouvelles perspectives intéressantes pour les affaires, le tourisme et les échanges culturels entre ces deux villes dynamiques », a déclaré Kevin Jackson, président, Porter Airlines. « Nous sommes impatients d’accueillir les voyageurs du centre du Texas à bord et de leur faire découvrir l’expérience de vol supérieure de Porter. »

Avec l’ajout de Porter Airlines, AUS continue d’élargir son réseau international tout en répondant à la demande croissante de la région en matière de voyages et de liaisons à l’échelle mondiale.

Les billets sont en vente sur FlyPorter.com ou auprès des agents de voyage locaux.

À propos de l’aéroport international Austin-Bergstrom

Propriété de la ville d’Austin et exploité par Austin Aviation, l’aéroport international Austin-Bergstrom a obtenu pour la première fois le statut de grand carrefour aéroportuaire de la Federal Aviation Administration en 2022. Austin-Bergstrom est un moteur économique important qui génère plus de 74 000 emplois directs et indirects dans la région centrale du Texas.

L’aéroport accueille environ 20 millions de passagers par année et abrite plus de 40 enseignes locales où magasiner et manger, 8 scènes de musique et plus de 15 compagnies aériennes. Alors que nous mettons sur pied le plus important programme d’amélioration aéroportuaire de son histoire, nous redéfinissons l’expérience de voyage dans l’une des régions à la croissance la plus rapide aux États-Unis.

Pour les dernières nouvelles, des renseignements sur les vols en temps réel, de l’information sur les carrières et les nombreux services offerts à l'aéroport international Austin-Bergstrom, visitez FlyAustin.com. Vous pouvez aussi suivre Austin-Bergstrom sur Facebook, X et Instagram.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert l’Amérique du Nord, y compris le réseau canadien d’un océan à l’autre, les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes, et l’Amérique centrale. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com/fr-ca/ ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et X.