Cranium AI e ISTARI creano un'alleanza globale per guidare la sicurezza e la governance dell'AI aziendale
Cranium AI e ISTARI creano un'alleanza globale per guidare la sicurezza e la governance dell'AI aziendale
La collaborazione integra la piattaforma di sicurezza e governance dell'intelligenza artificiale di Cranium con le competenze globali di cyber resilienza di ISTARI per fornire alle aziende una struttura completa per la gestione del rischio e la conformità dell'AI.
SHORT HILLS, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Cranium AI, la principale piattaforma completa di sicurezza e governance dell'AI, e ISTARI, importante azienda di consulenza in materia di cyber resilienza, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per fornire alle organizzazioni globali una soluzione completa di sicurezza e governance dell'AI.
Mentre le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI, si trovano ad affrontare una sfida critica: implementare una governance dell'AI azionabile e operativa pur tenendo il passo con la velocità dello scenario dell'AI.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatti per i media
Cranium AI:
Betsy J. Walker
Email: bwalker@cranium.ai
ISTARI:
Ellie Watmuff, Direttore globale del marketing
Email: elliewatmuff@istari-global.com