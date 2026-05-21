Cranium AI e ISTARI creano un'alleanza globale per guidare la sicurezza e la governance dell'AI aziendale

SHORT HILLS, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Cranium AI, la principale piattaforma completa di sicurezza e governance dell'AI, e ISTARI, importante azienda di consulenza in materia di cyber resilienza, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per fornire alle organizzazioni globali una soluzione completa di sicurezza e governance dell'AI.

Mentre le organizzazioni accelerano l'adozione dell'AI, si trovano ad affrontare una sfida critica: implementare una governance dell'AI azionabile e operativa pur tenendo il passo con la velocità dello scenario dell'AI.

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