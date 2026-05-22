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LTM ha pubblicato un'offerta per l'acquisizione dei servizi tecnologici e di consulenza di Randstad in Europa e in Australia per ridimensionare soluzioni basate sul dominio e servizi di IA

L'affare farebbe parte di una partnership a 360º con Randstad che prevede:

  • Acquisizione proposta di un'attività di oltre 500 milioni di USD (469 milioni di EUR), principalmente nei settori aerospaziale e della difesa, automobilistico, dei servizi e BFS
  • Partnership quinquennale per i servizi IT per guidare la trasformazione basata sull'IA per il Global Capability Center in India di Randstad
  • Fornitore MSP specializzato nella gestione strategica dei talenti a sostegno della forza lavoro globale in espansione di LTM

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM e Randstad hanno annunciato che LTM ha pubblicato un'offerta per l'acquisizione dell'attività Technology and Consulting Services di Randstad in Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Australia, pari a oltre 500 milioni di USD (469 milioni di EUR) in fatturato annuale, per ridimensionare le soluzioni basate sul dominio e i servizi IA nella regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media:
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