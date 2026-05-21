Cranium AI et ISTARI concluent une alliance mondiale pour renforcer la sécurité et la gouvernance de l’IA en entreprise

SHORT HILLS, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Cranium AI, la principale plateforme de sécurité et de gouvernance de l’IA de bout en bout, et ISTARI, un cabinet de conseil de premier plan en cyber-résilience, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à fournir aux organisations mondiales une solution de sécurité et de gouvernance de l’IA de bout en bout.

Alors que les organisations accélèrent l’adoption de l’IA, elles sont confrontées à un défi majeur : mettre en œuvre une gouvernance de l’IA opérationnelle et concrète tout en suivant le rythme de l’évolution du paysage de l’IA. Cette collaboration comble ce fossé en associant la plateforme de pointe de Cranium en matière de sécurité et de gouvernance de l’IA à l’expertise approfondie d’ISTARI en matière de conseil sur les risques cybernétiques et la conception de modèles opérationnels. Ensemble, les deux entreprises fournissent une solution puissante et de bout en bout aux entreprises qui naviguent dans les complexités de la transformation par l’IA.

Une vision unifiée pour une gouvernance durable de l’IA

Ce partenariat repose sur une mission commune : faire évoluer les organisations au-delà d’initiatives fragmentées en matière d’IA vers des programmes pleinement opérationnels, sécurisés et gouvernés. En combinant l’automatisation de la plateforme de Cranium avec l’exécution guidée par le conseil d’ISTARI, la sécurité de l’IA devient une capacité opérationnelle durable plutôt qu’un outil isolé.

Cette approche conjointe offre :

Découverte et tests automatisés : Cranium AI assure la découverte automatisée, les tests de sécurité et la surveillance de la conformité en temps réel sur l’ensemble des systèmes d’IA internes et tiers.

Cranium AI assure la découverte automatisée, les tests de sécurité et la surveillance de la conformité en temps réel sur l’ensemble des systèmes d’IA internes et tiers. Gouvernance intégrée : ISTARI veille à ce que ces capacités techniques soient intégrées aux processus d’entreprise, aux cadres de gouvernance et aux modèles opérationnels.

ISTARI veille à ce que ces capacités techniques soient intégrées aux processus d’entreprise, aux cadres de gouvernance et aux modèles opérationnels. Conformité réglementaire : ensemble, les deux entreprises aident leurs clients à identifier et à atténuer les risques spécifiques à l’IA tout en mettant en œuvre une gouvernance conforme aux réglementations émergentes.

ensemble, les deux entreprises aident leurs clients à identifier et à atténuer les risques spécifiques à l’IA tout en mettant en œuvre une gouvernance conforme aux réglementations émergentes. Intégration d’entreprise : ce partenariat intègre la sécurité de l’IA directement dans les flux de travail existants de l’entreprise, réduisant ainsi les tâches manuelles et améliorant la prise de décision en temps réel, fondée sur les données, pour les dirigeants.

Perspectives de la direction

« Aujourd’hui, les entreprises n’ont pas seulement besoin de visibilité sur leur IA : elles doivent pouvoir la sécuriser et la gouverner à grande échelle », déclare Jonathan Dambrot, directeur général et cofondateur de Cranium AI. « Ce partenariat avec ISTARI garantit que la plateforme de Cranium n’est pas seulement déployée, mais véritablement intégrée au fonctionnement des organisations. Ensemble, nous permettons aux clients de passer de la prise de conscience à l’action, avec une sécurité de l’IA intégrée à chaque étape de leur parcours. »

Rossa Shanks, directeur général d’ISTARI, ajoute : « Les entreprises déploient l’IA plus rapidement qu’elles ne peuvent la gouverner, et c’est dans cet écart entre ambition et assurance que réside désormais le risque. Notre partenariat avec Cranium associe leur plateforme unifiée de sécurité et de gouvernance de l’IA à l’expertise-conseil d’ISTARI et à son réseau mondial de professionnels chevronnés, offrant ainsi aux conseils d’administration et aux RSSI une voie crédible pour passer de la théorie à la pratique. C’est ainsi que se concrétise la gestion cybernétique de l’IA. »

À propos de Cranium AI

Cranium AI est la principale plateforme de sécurité et de gouvernance de l’IA de bout en bout, aidant les entreprises à sécuriser et à gouverner leur IA tout au long du cycle de vie complet des modèles. Basée dans la région métropolitaine de New York, Cranium s’est donné pour mission de rendre l’IA sûre et fiable pour tous, animée par une équipe de « Craniacs » qui redéfinissent les normes d’excellence en matière d’IA en créant de la valeur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cranium.ai ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d’ISTARI

ISTARI est une société mondiale de cybersécurité, fondée par Temasek en 2020, qui propose un modèle unique pour aider ses clients à renforcer leur cyber-résilience. Notre mission est d’aider les organisations à atteindre une cyber-résilience durable grâce à une approche globale de l’entreprise, en tirant parti de talents, d’une expertise et d’une innovation sans égal via un réseau hors pair. Notre vision est de créer l’écosystème de cyber-résilience déterminant de notre époque, en réunissant le monde universitaire, les entreprises, les praticiens, les décideurs politiques et les innovateurs afin de devancer les cyber-risques et de renforcer la résilience collective.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.istari-global.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

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