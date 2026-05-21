Carnegie Mellon University e Cleveland Clinic sviluppano un sistema IA per l'interpretazione delle risonanze magnetiche cardiache con una precisione superiore

PITTSBURGH e CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Un team di ricercatori della Carnegie Mellon University, in collaborazione con il centro di ricerca per l'innovazione cardiovascolare della Cleveland Clinic, ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale (IA) in grado di interpretare alcuni degli esami cardiaci più complessi in ambito medico, le risonanze magnetiche cardiache, senza la necessità di utilizzare dati di addestramento etichettati manualmente.

Il nuovo sistema, chiamato CMR-CLIP, è stato progettato per interpretare le risonanze magnetiche cardiache mettendo in connessione immagini in movimento del cuore con i corrispondenti referti radiologici clinici.

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