-

Carnegie Mellon University e Cleveland Clinic sviluppano un sistema IA per l'interpretazione delle risonanze magnetiche cardiache con una precisione superiore

Addestrato su oltre 13.000 studi di pazienti, il nuovo sistema supera fino del 35% le prestazioni dei modelli esistenti

original A team of researchers from Carnegie Mellon University, in collaboration with Cleveland Clinic’s Cardiovascular Innovation Research Center, has developed an artificial intelligence (AI) system capable of interpreting some of the most complex heart scans in medicine, cardiac magnetic resonance imaging (MRI), without the need for manually labeled training data.

A team of researchers from Carnegie Mellon University, in collaboration with Cleveland Clinic’s Cardiovascular Innovation Research Center, has developed an artificial intelligence (AI) system capable of interpreting some of the most complex heart scans in medicine, cardiac magnetic resonance imaging (MRI), without the need for manually labeled training data.

PITTSBURGH e CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Un team di ricercatori della Carnegie Mellon University, in collaborazione con il centro di ricerca per l'innovazione cardiovascolare della Cleveland Clinic, ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale (IA) in grado di interpretare alcuni degli esami cardiaci più complessi in ambito medico, le risonanze magnetiche cardiache, senza la necessità di utilizzare dati di addestramento etichettati manualmente.

Il nuovo sistema, chiamato CMR-CLIP, è stato progettato per interpretare le risonanze magnetiche cardiache mettendo in connessione immagini in movimento del cuore con i corrispondenti referti radiologici clinici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Alicia Reale, 216.408.7444, realeca@ccf.org
Kaitlyn Landram, 412.715.1511, klandram@andrew.cmu.edu

Industry:
The College of Engineering at Carnegie Mellon University LogoThe College of Engineering at Carnegie Mellon University Logo

The College of Engineering at Carnegie Mellon University

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Alicia Reale, 216.408.7444, realeca@ccf.org
Kaitlyn Landram, 412.715.1511, klandram@andrew.cmu.edu

More News From The College of Engineering at Carnegie Mellon University

Riassunto: I ricercatori di Carnegie Mellon dimostrano che i LLM sono in grado di pianificare ed eseguire attacchi informatici reali in autonomia

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--In un'importante passo avanti nei settori della cybersicurezza e dell'intelligenza artificiale, i ricercatori della Carnegie Mellon University, in collaborazione con Anthropic, hanno dimostrato che i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono in grado di pianificare ed eseguire in modo autonomo sofisticati attacchi informatici in ambienti di reti di livello aziendale senza intervento umano. Secondo i risultati dello studio, condotto dal candidato Ph.D. Bria...

Riassunto: Secondo uno studio di Carnegie Mellon la tecnologia della richiesta di passaggi mitiga l'impatto della discriminazione razziale

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Un nuovo studio condotto da ricercatori del Carnegie Mellon University’s College of Engineering ha scoperto che le app di ride-hailing (richiesta di passaggio) come Uber e Lyft hanno contribuito a mitigare la discriminazione razziale nei confronti dei passeggeri di colore. Lo studio si basa su una ricerca precedente secondo la quale l'utilizzo di un nome tipico di persone di colore risulta in cancellazioni quasi raddoppiate rispetto all'utilizzo di un nome associato...

Riassunto: Carnegie Mellon University e Mastercard Foundation stringono una partnership per promuovere la trasformazione digitale guidata dai giovani in Africa

KIGALI, Ruanda--(BUSINESS WIRE)--La Carnegie Mellon University (CMU) e la Mastercard Foundation, in collaborazione con il governo del Ruanda, oggi hanno annunciato un investimento trasformativo nell’innovazione e nell’istruzione superiore in Africa volto a catalizzare opportunità per 10.000 giovani provenienti da comunità economicamente svantaggiate – particolarmente giovani donne, giovani con disabilità e giovani sfollati con la forza – e dare impulso a uno sviluppo inclusivo. Il testo origina...
Back to Newsroom