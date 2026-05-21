B2C2與Solidus Labs攜手合作，強化機構級加密原生市場誠信度

倫敦與紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的數位資產造市商B2C2今日宣布與Solidus Labs（加密原生交易監控的黃金標準）建立合作關係。根據該合作，B2C2將部署Solidus Labs的HALO平台，為其全球業務（包括英國、美國、法國、盧森堡、新加坡及開曼群島）提供多維度的交易監控。

隨著數位資產生態系統持續成熟，機構參與者日益重視健全的治理、監督與市場行為規範。Solidus HALO平台協助B2C2強化其監控架構，以偵測與審查數位資產市場中可能涉及操縱性的交易活動。

B2C2執行長Thomas Restout表示：「身為領先的數位資產造市商，B2C2始終優先重視我們所參與市場的誠信度。Solidus Labs擁有深厚的加密货币數字資產市場專業知識以及專門的監控技術，我們相信這將進一步強化我們在全球的市場監督能力。」

「這項長期合作项目体现了了 B2C2 的領導地位以及我們共同的信念，即健全的市場誠信標準是機構信任的基礎。」Solidus Labs創辦人暨執行長Asaf Meir表示，「B2C2採用HALO，凸顯了一個關鍵的市場轉變：機構領導者正轉向將Solidus視為一個真正理解加密市場結構的平台。」

此合作關係即日生效，並反映B2C2持續投資於全球各司法管轄區內的合規與市場監督能力。

關於B2C2

B2C2是數位資產機構流動性的全球領導者。我們成立於2015年，深受藍籌避險基金、機構經理人、經紀商、加密貨幣交易所及加密貨幣基金會的信賴。我們在加密貨幣領域提供深厚且可靠的流動性與定價，實現全年無休（24/7/365）的無縫執行。B2C2 Ltd由日本金融集團SBI持有多數股權並提供支持，總部位於英國，並在美國、日本、新加坡、法國和路易斯堡設有辦事處。B2C2 Ltd在英格蘭和威爾斯註冊，公司編號為07995888，其註冊辦事處位於41 Lothbury, London, EC2R 7HF。B2C2 Ltd是B2C2集團旗下公司的母公司。請造訪：www.b2c2.com。

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關於Solidus Labs

Solidus Labs是貫通鏈上與鏈下多維度市場監督的領先者。Solidus由高盛的資深人士創立，將華爾街的嚴謹態度與先進的人工智慧（AI）相結合，透過其旗艦平台HALO重新定義「AI 代理人架構合規平台」提供黃金標準。請造訪：www.soliduslabs.com

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