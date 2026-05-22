ポルファーマ・バイオロジクスとTuteur、自己免疫疾患向けバイオシミラーに関するライセンス契約を締結

スイス・ツーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- バイオシミラーの開発・製造を専門とするバイオ医薬品会社のポルファーマ・バイオロジクスは、アルゼンチンに本拠を置くTuteurと画期的なライセンス契約を締結したことを発表しました。この戦略的パートナーシップに基づき、Tuteurはブラジルを除くラテンアメリカ（LATAM）地域における自己免疫疾患向けバイオシミラーの独占的な商業化権を取得します。

ポルファーマ・バイオロジクスは、引き続き当該バイオシミラーの開発・製造の全責任を担います。Tuteurはライセンス対象地域における商業化、マーケティング、流通を担当します。今回の提携は、同地域における高品質で手頃な価格のバイオ治療薬への患者アクセスを拡大するという両社共通の決意を反映しています。

ポルファーマ・バイオロジクスのCEOであるAnjan Selz氏は、「Tuteurとの提携は、バイオシミラーへのアクセスを世界規模で拡大するという当社の使命を前進させる重要な一歩です。LATAMにおける同社の強力な地域専門知識と商業能力を活用することで、この重要な治療法を自己免疫疾患を抱える患者の皆様にお届けする体制が整いました。私たちは共に、同地域全体で効果的かつ手頃な治療選択肢へのアクセス向上を目指します」と、述べています。

Tuteurの社長であるJonathan Hahn氏は、「ポルファーマ・バイオロジクスとのコラボレーションは、Tuteurにとって重要な節目となります。これほどの実力を持つ組織とパートナーシップを結ぶことは、ラテンアメリカ全域の患者の皆様に世界水準のバイオ医薬品へのアクセスを拡大するという当社のコミットメントを一層強化するものです」と、述べています。

現在開発中のこのバイオシミラーは、自己免疫疾患の患者に効果的かつ忍容性に優れた治療選択肢を提供することを目的に設計されています。規制当局への申請は、今後3年以内に予定されています。

ポルファーマ・バイオロジクスについて

ポルファーマ・バイオロジクスは、グローバル市場向けにバイオ医薬品およびバイオシミラーの開発・製造に注力するバイオ医薬品企業グループです。スイスを拠点とするバイオシミラー・プラットフォームとして、製品選定や投資配分から開発・商業化に至るまでのバリューチェーン全体を管理し、グローバルパートナーとの緊密な連携のもと、コンセプトから上市までの効率的な進行を実現しています。同社のバイオシミラー・ポートフォリオは、初期段階の研究から商業化に至るまで、さまざまな開発段階にある複数のプログラムで構成されています。同社の国際的なチームは、プログラム運営、規制戦略、CMC統合、デバイス開発、臨床監督、品質保証など、幅広い分野で高度な専門知識を有しています。ポルファーマ・バイオロジクスは、信頼できるCDMOとのパートナーシップを通じて、細胞株開発から完成品に至るまで、主要な治療領域における包括的なバイオシミラー・ソリューションを提供しています。ポルファーマ・バイオロジクスは、強固で拡大を続けるバイオシミラーのパイプラインを維持することで、世界中におけるバイオ治療薬へのアクセス促進に取り組んでいます。

詳細情報：https://polpharmabiologics.com/polpharma-biologics-and-tuteur/

Tuteurについて

Tuteurはラテンアメリカ全域で専門医療分野を牽引する企業であり、複雑な医療ニーズに対応する革新的な治療法とソリューションを提供しています。Tuteurは、患者アウトカム、卓越したオペレーション、戦略的パートナーシップに強く携わりながら、専門医薬品の製造・流通における豊富な専門知識を結集し、同地域の医療従事者と患者に貢献しています。専門治療薬の充実したパイプラインと患者中心のアプローチを原動力に、Tuteurはイノベーション、効率性、持続可能な成長を重視しながら、LATAMでのプレゼンスを拡大し続けています。

詳細情報：https://tuteurgroup.com/

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