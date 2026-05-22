LTM ha presentado una oferta para adquirir la división de servicios tecnológicos y de consultoría de Randstad en Europa y Australia con el fin de ampliar su oferta de soluciones basadas en dominios y servicios de IA
LTM ha presentado una oferta para adquirir la división de servicios tecnológicos y de consultoría de Randstad en Europa y Australia con el fin de ampliar su oferta de soluciones basadas en dominios y servicios de IA
El acuerdo formaría parte de una colaboración integral con Randstad que incluiría:
- Propuesta de adquisición de una empresa valorada en más de 500 millones de dólares (469 millones de euros), principalmente en los sectores aeroespacial y de defensa, automoción, servicios públicos y servicios financieros
- Una asociación de servicios de TI de cinco años para impulsar la transformación basada en la IA del Global Capability Center de India de Randstad
- Proveedor de servicios de gestión de personal estratégico para ayudar a LTM a ampliar su plantilla internacional
BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--LTM y Randstad han anunciado que LTM ha presentado una oferta para adquirir la división de servicios tecnológicos y de consultoría de Randstad en Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Australia, que genera unos ingresos anuales de más de 500 millones de dólares (469 millones de euros), con el fin de ampliar la oferta de soluciones especializadas y servicios de IA en la región.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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Michelle Kumar, Relaciones públicas internacionales, LTM - Michelle.nalinikumar@ltm.com