LTM ha presentado una oferta para adquirir la división de servicios tecnológicos y de consultoría de Randstad en Europa y Australia con el fin de ampliar su oferta de soluciones basadas en dominios y servicios de IA

BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--LTM y Randstad han anunciado que LTM ha presentado una oferta para adquirir la división de servicios tecnológicos y de consultoría de Randstad en Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Australia, que genera unos ingresos anuales de más de 500 millones de dólares (469 millones de euros), con el fin de ampliar la oferta de soluciones especializadas y servicios de IA en la región.

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