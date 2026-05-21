EVIO s’associe à Molicel pour faire progresser le stockage d’énergie

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--EVIO a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente avec Molicel afin de faire progresser conjointement le développement de cellules lithium-ion de nouvelle génération à haute densité énergétique, conçues expressément pour des applications aérospatiales. La collaboration portera sur l’avancement de technologies de batteries adaptées au vol hybride électrique, en appui aux exigences de performance, de sécurité et de certification du programme EVIO 810, et en soutien à ses prochaines étapes de développement.

« Nous sommes heureux d’annoncer cette entente avec Molicel, dont l’expertise en cellules lithium-ion à haute puissance, déployée dans des applications aérospatiales et aéronautiques de haute performance, cadre bien avec les normes rigoureuses d’EVIO en matière de sécurité et de performance », a déclaré Michael Derman, chef de la direction d’EVIO. « Cette entente nous donne une voie structurée pour générer les données dont nous avons besoin afin de faire progresser une solution de stockage d’énergie adaptée à l’EVIO 810. »

L’architecture hybride électrique rechargeable d’EVIO est conçue pour permettre des vols tout électriques sur les courtes distances et des vols hybrides électriques pour les missions plus longues. Dans le cadre de cette entente, EVIO et Molicel renforceront leur collaboration technique afin de valider la performance des cellules pour l’EVIO 810 et de faire progresser les exigences d’intégration du stockage d’énergie nécessaires pour offrir la puissance, la durabilité et la sécurité requises pour les missions de l’aviation régionale.

« Molicel est fière de soutenir EVIO dans sa volonté de repousser les limites de l’aviation régionale. Notre technologie de cellules à haute puissance est spécialement conçue pour supporter les cycles intensifs de décharge et de recharge nécessaires au vol hybride électrique. En combinant notre expertise en cellules avec les architectures novatrices de l’EVIO 810, nous contribuons à faire en sorte que la prochaine génération d’avions régionaux réponde aux plus hautes normes en matière de puissance, de sécurité et de fiabilité en mission », a déclaré Casey Shiue, président de Molicel.

EVIO et Molicel ont déjà amorcé des essais fondamentaux sur la performance des cellules. Au cours du second semestre de 2026, les deux entreprises recueilleront des données et des apprentissages essentiels au niveau du système de stockage d’énergie (Energy Storage System, ou ESS), propres à un avion certifié CS-25 dont les missions et le concept d’exploitation tout électrique sont comparables à ceux d’EVIO.

« Cela marque une étape importante dans l’avancement de notre développement ESS et nous permet d’intégrer des retours utiles à la conception du système de stockage d’énergie. L’équipe de Molicel comprend les exigences strictes du secteur aérospatial, de la conception à l’industrialisation. Leur technologie de cellules est bien positionnée pour répondre à nos besoins, et nous sommes très enthousiastes à l’égard de cette collaboration », a ajouté Valerie Myers, vice-présidente, Exploitation et directrice générale d’EVIO.

EVIO a récemment lancé l’EVIO 810, un nouvel avion régional hybride électrique conçu pour apporter une avancée majeure sur les plans de l’économie d’exploitation et de la durabilité des opérations de courte distance. L’entreprise a annoncé des ententes d’achat conditionnelles et des options totalisant 450 appareils auprès de deux grandes compagnies aériennes.

À propos d’EVIO

EVIO développe une famille d’avions régionaux hybrides électriques visant à rétablir la rentabilité des liaisons, à réduire le bruit et les émissions et à améliorer l’expérience passager. Optimisé pour un fonctionnement tout électrique sur les vols de courte distance et hybride sur les missions plus longues, l’EVIO 810 de 76 places offre une solide économie d’exploitation pour les exploitants, une grande flexibilité de mission ainsi que des capacités de fret et de défense. Fondée en 2018, EVIO exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site www.evio.aero