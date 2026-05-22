Polpharma Biologics et Tuteur signent un accord de licence pour un médicament biosimilaire destiné au traitement des maladies auto-immunes

ZOUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, une société biopharmaceutique de premier plan spécialisée dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de licence historique avec la société argentine Tuteur. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Tuteur obtiendra les droits exclusifs de commercialisation d’un médicament biosimilaire destiné au traitement des maladies auto-immunes dans toute l’Amérique latine (LATAM), à l’exception du Brésil.

Polpharma Biologics conservera l’entière responsabilité du développement et de la fabrication du médicament biosimilaire. Tuteur sera chargé de la commercialisation, du marketing et de la distribution dans les territoires couverts par la licence. Cette collaboration reflète un engagement commun à élargir l’accès des patients à des traitements biologiques de haute qualité et abordables dans toute la région.

« Notre partenariat avec Tuteur représente une étape importante dans la poursuite de notre mission visant à élargir l’accès aux médicaments biosimilaires à l’échelle mondiale », déclare Anjan Selz, directeur général de Polpharma Biologics. « Grâce à leur solide expertise régionale et à leurs capacités commerciales en Amérique latine, nous sommes bien placés pour mettre ce traitement important à la disposition des patients atteints de maladies auto-immunes. Ensemble, nous visons à améliorer l’accès à des options thérapeutiques efficaces et abordables dans toute la région. »

« Notre collaboration avec Polpharma Biologics marque une étape importante pour Tuteur », déclare Jonathan Hahn, président de Tuteur. « Notre partenariat avec une organisation de ce calibre renforce notre engagement à élargir l’accès à des produits biologiques de classe mondiale pour les patients de toute l’Amérique latine. »

Ce médicament biosimilaire, actuellement en cours de développement, est conçu pour offrir une option thérapeutique efficace et bien tolérée aux patients atteints de maladies auto-immunes. Le dépôt du dossier réglementaire est prévu dans les trois prochaines années.

À propos de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics est un groupe de sociétés biopharmaceutiques spécialisé dans le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques et de médicaments biosimilaires destinés aux marchés mondiaux. Sa plateforme de médicaments biosimilaires basée en Suisse gère l’ensemble de la chaîne de valeur, de la sélection des produits et l’allocation des investissements au développement et à la commercialisation, garantissant une progression efficace du concept au lancement en étroite collaboration avec des partenaires mondiaux. Le portefeuille de médicaments biosimilaires de la société couvre de multiples programmes à différents stades de développement, de la recherche précoce à la commercialisation. Son équipe internationale apporte une expertise approfondie dans la direction de programmes, la stratégie réglementaire, l’intégration CMC, le développement de dispositifs, la supervision clinique et l’assurance qualité. Grâce à ses partenariats avec des CDMO de confiance, Polpharma Biologics fournit des solutions biosimilaires de bout en bout, du développement de lignées cellulaires aux produits finis, dans des domaines thérapeutiques clés. Polpharma Biologics s’engage à accélérer l’accès aux thérapies biologiques dans le monde entier en maintenant un pipeline solide et en expansion de médicaments biosimilaires.

Plus d’informations : https://polpharmabiologics.com/polpharma-biologics-and-tuteur/

À propos de Tuteur

Tuteur est une entreprise leader dans le domaine de la médecine spécialisée en Amérique latine, proposant des thérapies et des solutions innovantes qui répondent à des besoins médicaux complexes. Fort d’un engagement profond envers les résultats pour les patients, l’excellence opérationnelle et les partenariats stratégiques, Tuteur combine une expertise approfondie dans la fabrication et la distribution de médicaments spécialisés pour servir les professionnels de santé et les patients dans toute la région. Porté par un solide portefeuille de traitements spécialisés et une approche centrée sur le patient, Tuteur continue d’étendre sa présence en Amérique latine tout en mettant l’accent sur l’innovation, l’efficacité et la croissance durable.

Plus d’informations : https://tuteurgroup.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.