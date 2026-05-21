Conduent annonce un accord pour la vente de son activité de transport public à Modaxo pour 164 millions de dollars

FLORHAM PARK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), fournisseur mondial de solutions et de services axés sur la technologie, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour la vente de son activité de transport public, une unité opérationnelle de Conduent Transportation, à Modaxo, une entreprise technologique mondiale dédiée à la mobilité des personnes. L’activité de transport public comprend les activités de gestion tarifaire des transports en commun et de solutions de gestion de flotte.

Le prix d’acquisition s’élève à 164 millions de dollars. Les entreprises prévoient de finaliser la transaction avant la fin de 2026, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires.

« Cette transaction fait progresser notre stratégie visant à simplifier notre portefeuille, à renforcer notre concentration sur nos activités principales et à solidifier notre base financière. Conformément aux orientations décrites au premier trimestre, elle renforce la capacité de Conduent à offrir une valeur durable à long terme à ses actionnaires, clients et employés », a déclaré Harsha V. Agadi, président-directeur général de Conduent. « L’orientation technologique de Modaxo en fait un partenaire stratégique solide pour l’activité de transport public et les clients qu’elle sert. Nous restons engagés à fournir une qualité et des performances exceptionnelles à nos clients du secteur des transports, tout en assurant une transition fluide pour les clients et les employés. »

Présente à l’échelle mondiale, l’activité de transport public propose des systèmes de gestion tarifaire, des systèmes de gestion de flotte, des plateformes de paiement, ainsi que d’autres systèmes de mobilité innovants.

L’activité de péage autoroutier restant au sein de Conduent Transportation fournit des technologies avancées permettant la digitalisation des péages, des opérations de contrôle routier et leurs back‑offices, l’analyse d’images, la gestion des infractions et l’analyse de données. Elle traite plus de 14 millions de transactions de péage par jour.

Des informations complémentaires sur la transaction sont détaillées dans le formulaire 8-K déposé aujourd’hui par Conduent auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

À propos de Conduent

Conduent fournit des solutions et services numériques couvrant les secteurs commerciaux, publics ainsi que les transports — créant des résultats à forte valeur ajoutée pour ses clients et les millions de personnes qui les utilisent. L’entreprise s’appuie sur le cloud computing, l’intelligence artificielle, le machine learning, l’automatisation et des analyses avancées pour offrir des solutions critiques. Grâce à ses 48 000 collaborateurs, à son expertise en traitement d’informations et à ses technologies avancées, Conduent contribue à digitaliser les opérations de ses clients afin d’améliorer l’expérience client, accroître la performance, augmenter l’efficacité et réduire les coûts. Conduent soutient les missions de ses clients de multiples façons, notamment en distribuant environ 80 milliards de dollars de paiements gouvernementaux chaque année, en facilitant environ 2 milliards d’interactions de service client annuellement, en accompagnant des millions d’employés via des services RH chaque année et en traitant plus de 14 millions de transactions de péage chaque jour. Pour en savoir plus : www.conduent.com.

À propos de Modaxo

Modaxo est une organisation technologique mondiale passionnée par la mobilité des personnes. Travaillant conjointement et de manière indépendante, son collectif d’entreprises s’engage à fournir des solutions logicielles et technologiques permettant de connecter les individus aux lieux où ils doivent se rendre pour le travail, la famille et la vie quotidienne. Pour en savoir plus : Modaxo.com.

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Marques déposées

Conduent est une marque déposée de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les termes « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « planifier », « avoir l’intention de », « vouloir », « viser », « devoir », « pouvoir », « projeter », « cibler », « pourra », « continuer à », « s’efforcer », « si », « croissance », « projeté », « potentiel », « probable », « voir », « à venir », « poursuivre », « à l’horizon », et des expressions similaires (y compris leurs formes négatives et plurielles), lorsqu’ils nous concernent, visent à identifier des déclarations prospectives, mais l’absence de ces termes ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective. Toutes les déclarations autres que des faits historiques contenues dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, celles relatives à la vente de l’activité de transport public de Conduent, notamment la réalisation prévue de la transaction et son calendrier, ainsi que les attentes concernant notre stratégie visant à simplifier notre portefeuille, renforcer notre focalisation, consolider notre base financière et créer de la valeur pour nos actionnaires, clients et employés.

Ces déclarations reflètent notre vision actuelle des événements futurs et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses, dont beaucoup échappent à notre contrôle, susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés ou sous-entendus. Les facteurs importants incluent notamment : la capacité de Conduent à réaliser les bénéfices attendus de la vente, y compris en cas de retard ou d’absence d’approbations réglementaires ; des coûts ou responsabilités imprévus ; les coûts transactionnels significatifs ; les impacts négatifs sur le cours de l’action ou les résultats d’exploitation ; les risques de litige ; la difficulté à retenir ou recruter des talents clés ; ainsi que d’autres facteurs décrits dans les rapports déposés auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives ne valent qu’à la date du présent communiqué. Conduent n’a aucune obligation de les mettre à jour ou de les modifier, sauf si la loi l’exige.