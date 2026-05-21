B2C2とソリダス・ラブズ、機関投資家水準の仮想通貨ネイティブの市場健全性を強化する提携を発表

ロンドンおよびニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- B2C2は、デジ タルアセット分野の世界有数のマーケットメイカーであり、仮想通貨ネイティブの売 買監視において最高水準とし て認知されているソリダス・ラブズとの提携を発表しまし た。本提携に基づき、B2C2はソリダス・ラブズの「HALO」プラットフォームを導入 し、英国、米国、フランス、ルクセンブ ルク 、シンガポール、ケイマン諸島を含む自社 のグローバル事業全体で多次元的な市場監視を実施します 。

デジタルアセットのエコシステムの成熟が進む中、機関投資家などの市場参加者は、強 固なガバナンス、監督、市場行動に関する基準をますます重視し ています 。ソリダス・ラブズの

「HALO」プラットフォームは、B2C2による監視体制の強化と、デジタルアセット市場 における相場操縦の可能性がある取引活動の検知・レビューを支援します 。 B2C2の最高経営責任者（CEO）であるThomas Restoutは、次のように述べました。 「デ ジタルアセット分野の大手マーケットメイカーとし て、B2C2は事業を展開する市場の健 全性を常に重視し てきました。ソリダス・ラブズは、デジタルアセット市場に関する高 度な専門知識と専門的な監視技術をもたらします 。その専門性と技術により、B2C2のグ ローバルな市場監視能力がさらに強化されると考えています 。 」

「この長期的な取り組みは、B2C2のリーダーシップと、強固な市場健全性基準が機関投 資家からの信頼の基盤であるという両社共通の信念を示すものです」とソリダス・ラブ ズの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるアサフ・メイアはコメントし、さらに次の ように述べました。 「B2C2によるHALOの導入は、機関投資家向け市場をリードする企業 が、暗号資産市場の構造を真に理解するプラットフォームを提供するソリダス・ラブズを選びつ つあるという、重要な市場の変化を浮き彫りにし ています 。 」

本提携は直ちに有効となり、世界の各法域におけるコンプライアンスおよび市場監視能 力にB2C2が継続的に投資していることを示し ています 。

B2C2について

B2C2は、デジタルアセットの機関投資家向け流動性における世界的リーダーです 。2015年に設立され、優良ヘッジファンド、機関投資家向け資産運用会社、ブローカー、暗号資産取引所、暗号資産関連財団から信頼を得ています 。

B2C2は、暗号資産市場において信頼性の高い流動性と価格提示を提供し、24時間365日、シームレスな取引執行を実現し ています 。B2C2 Ltdは、日本の総合金融グループであるSBIグループが過半数株式を保有し、同グループの支援を受けており、英国に本社を置き、米国、日本、シ

ンガポール、フランス、ルクセンブ ルクに拠点を展開し ています 。B2C2 Ltdは、イング ランドおよびウェールズで会社番号07995888により登記されており、登記上の事務所所 在地は41 Lothbury, London, EC2R 7HFです 。B2C2 LtdはB2C2グループ各社の親会社で す 。詳細は、www.b2c2.com をご覧ください。

重要事項：本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、デジタルアセットの売 買、何らかの取引の実行、またはお取引のお申し出、勧誘、推奨を構成す るものではありません。記載されている製品およびサービスは、法令上認められる場合 に限り、該当するグループ企業によって提供されるものであり、適用される法律、規 制、および顧客の適格性要件の対象となります 。一部の記述は将来見通しに関するもの であり、リスクや不確実性を伴う場合があります 。実際の結果は大きく異なる可能性が あります 。

ソリダス・ラブズについて

ソリダス・ラブズは、市場インテグリティの新たな基準を定める企業です 。ゴールドマン・サックス出身のベテランが設立したソリダス・ラブズは、ウォール街の厳格な規律と高度なAIを融合させ、主力プラットフォーム「HALO」を通じてコンプライアンスを革新し、エージェンティック・ベース型コンプライアンスにおける最高水準を提供し ています 。詳しくは、www.soliduslabs.com をご覧ください。

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