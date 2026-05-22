Polpharma Biologics en Tuteur ondertekenen een licentieovereenkomst voor een biosimilair geneesmiddel ter behandeling van auto-immuunziekten

ZUG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, een vooraanstaand biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van biosimilaire geneesmiddelen, maakte vandaag bekend dat een belangrijke licentieovereenkomst werd ondertekend met Tuteur, een bedrijf gevestigd in Argentinië. In het kader van dit strategische partnerschap verkrijgt Tuteur de exclusieve rechten om een biosimilair geneesmiddel ter behandeling van auto-immuunziekten in Latijns-Amerika (LATAM) te commercialiseren, behalve in Brazilië.

Polpharma Biologics behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de productie van het biosimilair geneesmiddel. Tuteur wordt verantwoordelijk voor de commercialisering, de marketing en de verdeling in de grondgebieden waarop de licentieverlening betrekking heeft. Deze samenwerking weerspiegelt een gedeeld engagement om voor patiënten de toegang tot kwaliteitsvolle, betaalbare biologische behandelingen in de hele regio uit te breiden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:
Natalia Kwiecień
natalia.kwiecien@polpharmabiologics.com

