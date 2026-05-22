Polpharma Biologics與Tuteur簽署自身免疫性疾病生物相似藥授權協議

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注于生物相似藥開發與生產的一流生物製藥公司Polpharma Biologics今日宣布，已與總部位於阿根廷的Tuteur簽署一項具有里程碑意義的授權協議。根據這一策略性合作夥伴關係，Tuteur將獲得一款用於治療自身免疫性疾病的生物相似藥在拉丁美洲（不包括巴西）地區的獨家商業化權益。

Polpharma Biologics將全權負責該生物相似藥的開發和生產工作。Tuteur則將負責其在獲准授權區域內的商業化、行銷及經銷。此次合作體現了雙方的共同承諾，即致力於提高高品質、可負擔的生物療法對整個拉丁美洲地區病患的可及性。

Polpharma Biologics執行長Anjan Selz表示：「與Tuteur合作是推進我們在全球擴大生物相似藥可及性這一使命的重要一步。憑藉其在拉丁美洲深厚的本土專業知識和商業化能力，我們完全有能力將這一重要療法帶給飽受自身免疫性疾病困擾的病患。我們的共同目標是提高有效且可負擔的治療選擇對整個地區的可及性。」

Tuteur總裁Jonathan Hahn表示：「我們與Polpharma Biologics的合作是Tuteur發展歷程中的一個重要里程碑。與這樣一家高水準的機構合作，進一步強化了我們的承諾，即為整個拉丁美洲的病患擴大取得世界一流生物製劑的通路。」

該生物相似藥目前正處於開發階段，旨在為自身免疫性疾病病患提供一種有效且耐受性良好的治療選擇。法規送件可望在未來三年內完成。

關於Polpharma Biologics

Polpharma Biologics是一家專注於為全球市場開發和生產生技藥品與生物相似藥的生物製藥公司集團。其設立在瑞士的生物相似藥平台負責管理整個價值鏈——從產品篩選、投資分配到開發與商業化——確保與全球合作夥伴密切合作，實現從概念到產品上市的高效推進。該公司的生物相似藥產品組合涵蓋處於從早期研究到商業化的不同開發階段的多個計畫。其國際化團隊在計畫領導、監管策略、CMC整合、器材開發、臨床監督以及品質保證方面擁有深厚的專業知識。透過與值得信賴的委託開發和製造機構(CDMO)合作，Polpharma Biologics在各個核心治療領域提供從細胞株開發到最終成品的端對端生物相似藥解決方案。Polpharma Biologics致力於透過維持穩健且不斷擴大的生物相似藥研發產品線，加快生物療法在全球的可及性。

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關於Tuteur

Tuteur是拉丁美洲專科醫療領域的領軍企業，致力於提供創新療法和解決方案以滿足複雜的醫療需求。憑藉對病患預後、卓越營運和策略性合作的堅定承諾，Tuteur結合在專科藥物生產和經銷方面的深厚專業知識，為該地區的醫療保健提供者和病患提供服務。在強大的專科治療研發產品線和以病患為中心的方法驅動下，Tuteur在繼續擴大其在拉丁美洲業務版圖的同時，始終專注于創新、效率和永續成長。

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