LTM a lancé une offre d’acquisition de l’activité de services technologiques et de conseil de Randstad en Europe et en Australie afin de développer ses solutions métier et ses services d’IA

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTM et Randstad ont annoncé que LTM avait fait une offre d’acquisition des activités de services technologiques et de conseil de Randstad en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et en Australie, représentant un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 millions USD (469 millions EUR), afin de développer des solutions métier et des services d’IA dans la région.

L’acquisition proposée permettrait à LTM de renforcer sa présence sur des marchés clés, principalement dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, de l’automobile, des services publics et des services financiers. Elle apporterait une expertise locale et des capacités régionales complémentaires en ingénierie numérique métier, en cybersécurité et en IoT, soutenues par une prestation de services onshore et nearshore via des centres situés en Roumanie et au Portugal.

Cela permettrait à LTM de se doter d’un portefeuille plus diversifié, en étendant son envergure en Europe et en Australie et en renforçant sa position dans des secteurs verticaux réglementés et à forte croissance grâce à des relations avec des clients de premier plan.

Cette opération renforcerait les capacités mondiales de LTM centrées sur l’IA grâce à une expertise sectorielle locale et nearshore, essentielle pour mener à bien la transformation numérique et par l’IA chez ses clients selon un modèle conforme aux exigences de souveraineté et évolutif. Elle consoliderait la base de prestation mondiale de LTM grâce à une présence régionale élargie.

L’acquisition proposée s’inscrit dans le cadre d’une collaboration à 360°, comprenant un partenariat de cinq ans en services informatiques visant à mener la transformation basée sur l’IA pour le Centre de Capacités Mondiales de Randstad en Inde, ainsi qu’un partenariat stratégique de MSP pour soutenir la main-d’œuvre mondiale en expansion de LTM.

Venu Lambu, CEO et directeur général de LTM, déclare : « L’accord proposé s’inscrit dans notre stratégie quinquennale visant à construire un portefeuille plus résilient, diversifié et équilibré. En combinant nos capacités mondiales centrées sur l’IA avec notre connaissance du contexte local et notre expertise sectorielle, cette acquisition renforcerait notre capacité à fournir des services d’IA conformes et axés sur les domaines d’activité, ainsi que des solutions souveraines sur des marchés qui revêtent une importance stratégique pour nous. Ce partenariat à 360° avec Randstad constituerait une avancée majeure dans notre parcours de croissance. »

Sander van ‘t Noordende, directeur général de Randstad, déclare : « L’accord proposé marque une étape délibérée dans notre stratégie "Partner For Talent". En nous associant à LTM, nous garantirions à nos clients de continuer à bénéficier de services de classe mondiale tout en rationalisant notre portefeuille afin d’investir dans les segments de croissance et les marchés numériques qui offrent le plus grand potentiel d’échelle et de valeur. Nous sommes tout aussi enthousiastes à l’idée de nous associer à LTM en Inde, où leur expertise en IA sera déterminante pour faire évoluer nos capacités numériques. »

Cette acquisition devrait être finalisée par l’intermédiaire de la filiale à 100 % de LTM, LTIMindtree UK Limited (« LTM UK »), sous réserve des autorisations réglementaires habituelles et d’autres conditions de clôture.

À propos de LTM

LTM, une société du groupe Larsen & Toubro, est une entreprise mondiale de services technologiques centrée sur l’IA et le partenaire de créativité commerciale des plus grandes entreprises mondiales. Nous combinons l’expertise humaine et les systèmes intelligents pour aider nos clients à créer davantage de valeur à la croisée de la technologie et de l’expertise sectorielle. Nos capacités couvrent les opérations intégrées, la transformation et l’IA d’entreprise, permettant ainsi de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux paradigmes de productivité et de nouvelles voies vers la création de valeur. Avec plus de 87 000 employés répartis dans 40 pays et notre réseau mondial de partenaires, LTM s’engage à garantir des résultats pour nos clients, en les aidant non seulement à surpasser le marché, mais aussi à le « surcréer ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur LTM.com.

À propos de Randstad

Randstad est le leader mondial des services de gestion des talents, avec pour vision d’être l’entreprise la plus équitable et la plus spécialisée au monde dans ce domaine. Nous sommes le partenaire de choix des talents et des clients. Nous avons une connaissance approfondie du marché du travail et, grâce à nos quatre spécialisations (Opérationnel, Professionnel, Numérique et Entreprise), nous aidons nos clients à constituer les effectifs de haute qualité, diversifiés et agiles dont ils ont besoin pour réussir. Nous nous engageons à offrir des opportunités équitables à des personnes de tous horizons et à les aider à rester compétitives dans un monde du travail en constante évolution. Grâce à la valeur que nous créons, nous nous engageons à améliorer le monde du travail pour tous. Basée aux Pays-Bas, Randstad est présente sur 39 marchés et compte environ 38 000 collaborateurs. En 2025, nous avons accompagné près de 150 000 clients et plus de 1,7 million de talents, générant un chiffre d’affaires de 23,1 milliards d’euros. Randstad N.V. est cotée sur Euronext Amsterdam. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.randstad.com.

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