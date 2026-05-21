AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Nacional de Seguros S.A. Compañía de Seguros Generales

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Nacional de Seguros S.A. Compañía de Seguros Generales (Nacional de Seguros) (Bogotá, Colombia). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Nacional de Seguros reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones también reflejan el nivel más fuerte de la capitalización ajustada por riesgos de la compañía, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y la rentabilidad que Nacional de Seguros ha logrado durante su trayectoria. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el tamaño de la compañía, el cual limita la diversificación de negocios dado el inherente riesgo de concentración, y su alta dependencia del reaseguro.

Nacional de Seguros inició operaciones en 2014, después de adquirir Ecoseguros S.A., empresa en liquidación voluntaria, con licencias de seguros de cumplimiento y responsabilidad civil otorgadas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Nacional de Seguros representó menos del 2% de participación de mercado en el segmento de daños de Colombia a diciembre de 2025, y fue la cuarta compañía más grande en el sector de seguros de cumplimiento con una participación de mercado del 9.3%.

La capitalización ajustada por riesgos de Nacional de Seguros se encuentra en el nivel más fuerte, de acuerdo con el BCAR, y está respaldada por un programa amplio de reaseguro y por su consistente rentabilidad histórica. El riesgo de crédito, impulsado por los importes recuperables de reaseguro, es el principal factor que podría afectar la evaluación del BCAR de la compañía.

Las operaciones de negocio de la compañía se centran exclusivamente en Colombia; el 75% de las primas son generadas en Bogotá, el 15% en Medellín y el 5% en otras ciudades.

A pesar de reportar fluctuaciones en las primas brutas, la compañía ha mantenido un nivel de retención y una rentabilidad constantes. Las métricas de suscripción de Nacional de Seguros se caracterizan por costos medios de siniestralidad contenidos e índices de costos de adquisición negativos debido a su alto perfil cedente. El producto financiero de la compañía ha mostrado una tendencia estable en los últimos años, respaldando moderadamente la generación de ingresos de Nacional de Seguros.

En 2026, Nacional de Seguros está estableciendo una pequeña operación enfocada exclusivamente en el negocio de fianzas en Perú; AM Best continuará monitoreando para asegurar que su desarrollo y requerimientos de capital no afecten el negocio de Nacional de Seguros en Colombia.

Acciones de calificación negativas podrían ocurrir como resultado de cambios materiales en las tendencias de desempeño operativo, ya sea como consecuencia de pérdidas, o del riesgo de la implementación de la estrategia de negocios, o si se da un desarrollo adverso en el portafolio de suscripción o pagos significativos de dividendos que erosionen la base de capital de la compañía y reduzcan la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones. A pesar de ser poco probable, acciones de calificación positivas podrían resultar de una consolidación exitosa de la estrategia de negocios de la compañía, respaldada por un crecimiento y prácticas de suscripción prudentes.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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