Cranium AI und ISTARI schließen globale Allianz zur Förderung von KI-Sicherheit und -Governance in Unternehmen

SHORT HILLS, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Cranium AI, die führende End-to-End-Plattform für KI-Sicherheit und -Governance, und ISTARI, ein führendes Beratungsunternehmen für Cyber-Resilienz, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um globalen Organisationen eine End-to-End-Lösung für KI-Sicherheit und -Governance bereitzustellen.

Da Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, stehen sie vor einer entscheidenden Herausforderung: der Umsetzung einer umsetzbaren, operativen KI-Governance, während sie mit der Geschwindigkeit der KI-Landschaft Schritt halten müssen. Diese Zusammenarbeit schließt diese Lücke, indem sie die hochmoderne KI-Sicherheits- und Governance-Plattform von Cranium mit der fundierten Beratungskompetenz von ISTARI in den Bereichen Cyberrisiken und Design von Betriebsmodellen verbindet. Gemeinsam bieten die Unternehmen eine leistungsstarke, durchgängige Lösung für Unternehmen, die sich durch die Komplexität der KI-Transformation navigieren.

Eine gemeinsame Vision für nachhaltige KI-Governance

Die Partnerschaft basiert auf der gemeinsamen Mission, Unternehmen von fragmentierten KI-Initiativen hin zu vollständig operativ umgesetzten, sicheren und geregelten Programmen zu führen. Durch die Kombination der Plattformautomatisierung von Cranium mit der beratungsorientierten Umsetzung von ISTARI wird KI-Sicherheit zu einer nachhaltigen operativen Fähigkeit und nicht nur zu einem eigenständigen Tool.

Der gemeinsame Ansatz bietet:

Automatisierte Erkennung und Tests: Cranium AI bietet automatisierte Erkennung, Sicherheitstests und Echtzeit-Compliance-Überwachung für interne und externe KI-Systeme.

Cranium AI bietet automatisierte Erkennung, Sicherheitstests und Echtzeit-Compliance-Überwachung für interne und externe KI-Systeme. Integrierte Governance: ISTARI stellt sicher, dass diese technischen Fähigkeiten in Unternehmensprozesse, Governance-Rahmenwerke und Betriebsmodelle eingebunden werden.

ISTARI stellt sicher, dass diese technischen Fähigkeiten in Unternehmensprozesse, Governance-Rahmenwerke und Betriebsmodelle eingebunden werden. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Gemeinsam helfen die Unternehmen ihren Kunden, KI-spezifische Risiken zu identifizieren und zu mindern, während sie eine Governance operationalisieren, die auf neue Vorschriften abgestimmt ist.

Gemeinsam helfen die Unternehmen ihren Kunden, KI-spezifische Risiken zu identifizieren und zu mindern, während sie eine Governance operationalisieren, die auf neue Vorschriften abgestimmt ist. Unternehmensintegration: Die Partnerschaft integriert KI-Sicherheit direkt in bestehende Unternehmensabläufe, reduziert den manuellen Aufwand und verbessert die datengestützte Entscheidungsfindung in Echtzeit für Führungskräfte.

Perspektive der Führungskräfte

„Unternehmen benötigen heute nicht nur Transparenz über ihre KI – sie müssen in der Lage sein, diese in großem Maßstab zu sichern und zu steuern“, sagte Jonathan Dambrot, CEO und Mitbegründer von Cranium AI. „Diese Partnerschaft mit ISTARI stellt sicher, dass die Plattform von Cranium nicht nur implementiert, sondern wirklich in die Betriebsabläufe von Organisationen eingebettet wird. Gemeinsam ermöglichen wir es Kunden, vom Bewusstsein zum Handeln überzugehen, wobei KI-Sicherheit in jede Phase ihrer Reise integriert ist.“

Rossa Shanks, CEO von ISTARI, fügte hinzu: „Unternehmen setzen KI schneller ein, als sie sie steuern können, und die Kluft zwischen Ambitionen und Sicherheit ist der Ort, an dem heute das Risiko liegt. Unsere Partnerschaft mit Cranium vereint deren einheitliche KI-Sicherheits- und Governance-Plattform mit der Beratungskompetenz und dem globalen Netzwerk erfahrener Fachleute von ISTARI und bietet Vorständen und CISOs einen glaubwürdigen Weg vom Grundsatz zur Praxis. So sieht die Cyber-Stewardship von KI in der Umsetzung aus.“

Über Cranium AI

Cranium AI ist die führende End-to-End-Plattform für KI-Sicherheit und -Governance, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre KI über den gesamten Modelllebenszyklus hinweg zu sichern und zu steuern. Cranium hat seinen Hauptsitz im Großraum New York und hat es sich zur Aufgabe gemacht, KI für alle sicher und vertrauenswürdig zu machen. Angetrieben wird das Unternehmen von einem Team von „Craniacs“, die die Standards für KI-Exzellenz durch die Realisierung von Mehrwert neu definieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cranium.ai oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über ISTARI

ISTARI ist ein globales Cybersicherheitsunternehmen, das 2020 von Temasek gegründet wurde und über ein einzigartiges Modell verfügt, um Kunden beim Aufbau von Cyber-Resilienz zu unterstützen. Unsere Mission ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, durch einen unternehmensweiten Ansatz eine dauerhafte Cyber-Resilienz zu erreichen, indem wir über ein beispielloses Netzwerk unvergleichliche Talente, Fachkenntnisse und Innovationen nutzen. Unsere Vision ist es, das maßgebliche Cyber-Resilienz-Ökosystem unserer Zeit zu gestalten – indem wir Wissenschaft, Unternehmen, Praktiker, politische Entscheidungsträger und Innovatoren zusammenbringen, um Cyberrisiken zu überwinden und kollektive Resilienz aufzubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.istari-global.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.