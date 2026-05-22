Polpharma Biologics y Tuteur firman un acuerdo de licencia para un biosimilar específico para el tratamiento de enfermedades autoinmunes

ZUG, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, una empresa biofarmacéutica líder especializada en el desarrollo y la fabricación de biosimilares, anuncia que acaba de firmar un acuerdo de licencia histórico con la empresa argentina Tuteur. En virtud de esta alianza estratégica, Tuteur obtendrá los derechos exclusivos para comercializar un biosimilar para el tratamiento de enfermedades autoinmunes en toda Latinoamérica (LATAM), excepto Brasil.

Polpharma Biologics seguirá siendo totalmente responsable del desarrollo y la fabricación del biosimilar. Tuteur se encargará de la comercialización, el marketing y la distribución en los territorios cubiertos por la licencia. Esta colaboración refleja un compromiso compartido de ampliar el acceso de los pacientes a terapias biológicas de alta calidad y asequibles en toda la región.

“La alianza con Tuteur representa un paso importante en el avance de nuestra misión de ampliar el acceso a los biosimilares a nivel mundial”, declaró Anjan Selz, director ejecutivo de Polpharma Biologics. “Gracias a su sólida experiencia regional y sus capacidades comerciales en LATAM, estamos bien posicionados para llevar este importante tratamiento a los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes. Nuestro objetivo común es mejorar el acceso a opciones terapéuticas eficaces y asequibles en toda la región”.

“Nuestra colaboración con Polpharma Biologics marca un hito muy relevante para Tuteur”, declaró Jonathan Hahn, presidente de Tuteur. “La asociación con una organización de tanta envergadura refuerza nuestro compromiso de ampliar el acceso a productos biológicos de clase mundial para los pacientes de toda Latinoamérica”.

El biosimilar, actualmente en fase de desarrollo, está diseñado para ofrecer una opción terapéutica eficaz y con buena tolerabilidad a los pacientes con enfermedades autoinmunes. Está previsto que en los próximos años se presente la solicitud de autorización.

Acerca de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics es un grupo de empresas biofarmacéuticas dedicado al desarrollo y la fabricación de productos biofarmacéuticos y biosimilares para los mercados de todo el mundo. Su plataforma de biosimilares, con sede en Suiza, gestiona toda la cadena de valor, desde la selección de productos y la asignación de inversiones hasta el desarrollo y la comercialización, garantizando un avance eficiente desde la concepción hasta el lanzamiento, en estrecha colaboración con socios globales. La cartera de biosimilares de la empresa abarca múltiples programas en diversas etapas de desarrollo, desde la investigación en fase inicial hasta la comercialización. Cuenta con un equipo internacional que aporta una amplia experiencia en liderazgo de programas, estrategia regulatoria, integración de CMC, desarrollo de dispositivos, supervisión clínica y garantía de calidad. A través de las asociaciones de Polpharma Biologics con CDMO de confianza, Polpharma Biologics ofrece soluciones biosimilares integrales, desde el desarrollo de líneas celulares hasta los productos terminados, en áreas terapéuticas clave. Polpharma Biologics asume el compromiso de acelerar el acceso a las terapias biológicas en todo el mundo mediante el mantenimiento de una cartera de biosimilares sólida y en expansión.

Más información: https://polpharmabiologics.com/polpharma-biologics-and-tuteur/

Acerca de Tuteur

Tuteur, empresa líder en medicina especializada en toda Latinoamérica, ofrece terapias y soluciones innovadoras para abordar necesidades médicas complejas. Con un firme compromiso con los resultados clínicos de los pacientes, la excelencia operativa y las alianzas estratégicas, Tuteur combina gran experiencia en la fabricación y distribución de medicamentos especializados para atender a los profesionales de la salud y a los pacientes de toda la región. Impulsada por una sólida cartera de tratamientos especializados y un enfoque centrado en el paciente, Tuteur continúa expandiendo su presencia en los países de LATAM, manteniendo su enfoque en la innovación, la eficiencia y el crecimiento sostenible.

Más información: https://tuteurgroup.com/

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